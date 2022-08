Jedenáctikilometrový úsek dálnice D1 z Kroměříže do Říkovic přinesl Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před deseti lety ocenění v soutěži Stavba roku. Nyní ale správcům silnic za stejný kus páteřní komunikace nečekaně narostl účet. Městský soud v Praze totiž ve čtvrtek pravomocně rozhodl, že státní silničáři musí doplatit konsorciu stavitelů v čele se Skanskou více než 90 milionů korun za to, že jim pozdě zaplatili doplatek za stavbu. A k tomu 13 milionů korun na nákladech devět let trvajícího soudního řízení.

Smlouvu na stavbu s odhadovanou cenou šest miliard korun podepsalo ŘSD s konsorciem, jehož členy byly kromě firmy Skanska i Metrostav, M-Silnice a Alpine Bau, na podzim 2008. Zakázka měla podobu měřeného kontraktu, kdy se až v průběhu stavby upřesní, jaké práce budou provedeny, a tedy i vyfakturovány. Stavba byla uvedena do provozu v roce 2011, ale mezi ŘSD a stavebními firmami se rozhořel spor o doplatek poslední částky 513 milionů korun. Ten nakonec skončil v roce 2013 u soudu.

