Zbývalo jen pár dní do sněmovních voleb. Zástupci koalice Pirátů a STAN řešili, jak naložit s tím, že je jejich kandidát na premiéra Ivan Bartoš (Piráti) ve stínu druhého muže koalice Víta Rakušana. Šéfa STAN nakonec nasadili do poslední předvolební debaty, což nelibě nesl šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Nejenže měl na Piráty mnohem víc nabito, ale Rakušan také podstatně klidněji zvládal jeho útoky. Ve volbách pak Starostové nečekaně získali 33 poslaneckých mandátů, zatímco Piráti jen čtyři. Vypadalo to, že se STAN mění na jednu z nejsilnějších českých stran. Zvlášť když i průzkumy samostatným Starostům přisuzovaly až kolem 13 procent.

Z dnešního pohledu už je zřejmé, že právě kolem loňských říjnových voleb hnutí zažilo vrcholné chvíle svojí politické popularity. Už měsíc nato ale začalo ztrácet. „Hlavně ale STAN ztrácel někdy od letošního března do června. Teď to vypadá, že se ztráty zastavily a pokles narazil už na jejich tvrdé jádro,“ říká sociolog Jan Herzmann.

„Tvrdé jádro STAN jsou nějaká dvě tři procenta hlasů. Celkově je teď hnutí na hraně pěti procent,“ dodává. Ani to přitom ještě nemusí být konec. Záleží na tom, zda budou kolem hnutí přibývat kauzy, které mu za necelý rok od voleb ztratily výrazně preference u voličů.

