Pokles ceny ropy o 30 procent od jarního vrcholu a zlevnění mnoha dalších komodit naznačovaly, že bychom mohli mít nejhorší ze současné inflační vlny za sebou. Srpnový vývoj na evropských energetických trzích však do úvah o možném vrcholu inflace „hodil vidle“. Elektřina za měsíc zdražila na dvojnásobek a plyn zhruba o polovinu, a to z předchozích úrovní, které již byly pro řadu firem i lidí bolestivé.

S obavami vzhlížíme k zimním měsícům a přemýšlíme, co se stane, když ruský prezident Vladimir Putin zavře plynové kohouty. Ve skutečnosti ale v katastrofickém filmu právě doběhly úvodní titulky a již v něm hrajeme. Bez ohledu na to, zda dojde k úplnému vypnutí plynu, jsou ceny již nyní na úrovních, které vše zásadně změní. Až doběhnou fixace cen, budeme se divit možná ještě více, než když jsme za covidu nesměli jet do sousedního okresu.

Hlavní příčinou současné situace není invaze Ruska na Ukrajinu, ale evropská energetická politika. Na sklonku roku 2021, tedy několik měsíců před invazí, již byla evropská cena plynu desetkrát vyšší než o rok dříve. Snaha zachránit naši přetíženou planetu je chvályhodná. Ideály ale naráží na technologickou a ekonomickou realitu. Naivitu počínání evropských politiků jeden ekonom trefně přirovnal k rozhodnutí vyskočit z letadla a po cestě se snažit ušít si padák. Levná energie z fosilních paliv je zdrojem neuvěřitelného růstu naší životní úrovně v posledních 200 letech. Pokud se rozhodneme tento zdroj nahradit méně efektivním, pak se nemůžeme divit, že vše zdražuje.

I konflikt na Ukrajině s touto politikou souvisí. Když Putin sledoval, jak se Evropa dobrovolně zbavuje obou věží a střelce a mění je za pěšce, tak jí dal šach. Řada z nás se nyní upíná k ukončení války jako šanci na pokles cen energií a obrat ve zdražování. Pro skutečné řešení situace je ale nutné, aby politici zodpovědní za směřování energetické koncepce dostali rozum. To však vyžaduje nemalou míru sebereflexe a přiznání si vlastního omylu. A to jsou u politiků komodity velice vzácné. Pravděpodobněji tedy dříve dopadneme tvrdě na zem, než se věci začnou skutečně měnit.

