Češi mají v Berlíně pověst bezproblémových sousedů a spojenců. Na rozdíl od Poláků hystericky nevytahují problémy z minulosti spojené s druhou světovou válkou, nenavážejí se osobně do německých politiků a nehledají za každým vyjádřením kancléře Olafa Scholze německo-ruské spiknutí.

Je ovšem otázka, jestli se takový přístup Česku vyplácí. Zatímco polské vlády si často doslova „vyřvou“ pozornost Berlína, česká tichá cesta se zdá neefektivní – i když to podle informací HN byla právě německá vláda, která sehrála klíčovou roli například při pořizování českého podílu v terminálech na zkapalněný plyn v nizozemském Eemshavenu.

Olaf Scholz přijíždí v pondělí poprvé do Prahy v roli kancléře. Hlavními tématy jeho jednání s českým premiérem Petrem Fialou mají být evropská energetika a válka na Ukrajině. Česko-německá agenda je ale mnohem širší a to, že je kolem ní ticho, neznamená, že všechno funguje bez problémů. Navíc, německá společnost i politická elita právě prožívají geopolitický šok a proměnu, kterou by třeba aktivnější přístup české vlády mohl pomoci trochu tvarovat, protože Němci se v mnoha otázkách – třeba pomoci Ukrajině – zdají poněkud bezradní či přešlapující na místě.

Aniž si klademe nároky na úplnost, předkládáme inspirováni tweetem europoslance Stanislava Polčáka několik témat, u kterých bychom očekávali, že je český premiér při jednání s německým kancléřem zvedne nebo si jich Němci jako dobří sousedi sami všimnou dříve, než si Češi

vezmou příklad z Poláků a spustí kolem nich humbuk.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.