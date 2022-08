Zatímco se většina evropských energetických firem koupe v penězích, francouzský gigant EDF jen za první pololetí prodělal 5,3 miliardy eur (130 miliard korun). Přitom by si měl v době, kdy se ceny elektřiny vymkly z kloubů, užívat žně ještě větší, než je v odvětví běžné – vždyť jádro jeho produkce je v atomových elektrárnách nezatížených emisními povolenkami, jejichž cena také raketově stoupla.

Jenže proti tomu jde řada neočekávaných odstávek jeho nenahraditelných jaderných elektráren, a EDF je tak jedním z velkých viníků současné evropské energetické krize. Firmě řádně pustila žilou i regulace ceny elektřiny pro domácnosti prosazená prezidentem Emmanuelem Macronem v době, kdy bojoval o znovuzvolení.

ČEZ je ve zcela odlišné situaci – jeho výroba šlape, v prvním pololetí vydělal 34 miliard korun a to je jen začátek. Jeho jaderné elektrárny jedou naštěstí podle plánu (aféra se svary zasáhla výrobu v době, kdy byl elektřiny nadbytek) a za tu elektřinu, kterou ještě „nepředprodal“, dostává vysoké aktuální ceny. Co ale má český energetický obr s tím francouzským společné je vedle možnosti spolupráce na Dukovanech II záměr „svých“ vlád dostat je plně do svého vlastnictví.

