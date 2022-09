V budování fotovoltaických, větrných a dalších elektráren z obnovitelných zdrojů Česko zaspalo. Teď v době ruské válečné agrese vůči Ukrajině a od ní se odvíjející energetické krize se to současná vláda snaží dohnat. Podle odborníků z oblasti obnovitelných zdrojů energie toho ale stále nedělá dost a může ještě zrychlit. Nestačí jen štědré dotace, i když jejich přidělování je někdy velmi zdlouhavé. Zapotřebí je řada legislativních změn. Komora obnovitelných zdrojů energie (OZE) proto tento týden obeslala příslušná ministerstva s návrhy, které by přechod k nové energetice měly usnadnit a uspíšit.

Jedním z důležitých návrhů je podle ní označení obnovitelných zdrojů za stavby veřejného zájmu. „Teď když se připravuje projekt, tak stačí, aby se v lokalitě stavby objevila například chráněná žába. To stavbu znemožní, protože její ochrana je veřejným zájmem,“ vysvětlil při úterní tiskové konferenci předseda Komory OZE Štěpán Chalupa. Pokud by veřejným zájmem byla například větrná elektrárna, nebyly by už při jejím budování kupříkladu zmíněné žáby upřednostňovány.

