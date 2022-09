Ve Spojených státech inflace klesla za minulý měsíc meziročně z 8,5 procenta na 8,3 procenta. To víceméně potvrdilo, že jsme s největší pravděpodobností v červnu, kdy dosáhla 9,1 procenta, viděli její vrchol. Na první pohled tedy vesměs pozitivní zprávy, ale akciový index S&P 500 i přesto zažil v úterý nejhorší seanci od června 2020. Inflace sice skončila tři desetiny nad očekávanou mírou, ale skutečně šlo o tak negativní zprávu?

Členové amerického Fedu již několik týdnů jasně dávají najevo, že jeden nebo dva lepší výsledky inflace je nepřesvědčí, aby přehodnotili politiku zvyšování sazeb, k čemuž je trh neustále tlačí. Zároveň dorazila silná slova, že nechtějí udělat podobnou chybu jako v 70. letech, kdy snížili sazby příliš brzy a boj s inflací trval téměř deset let. To by měly mít trhy naceněné a jedno vyšší číslo by nemělo způsobit takový výprodej.

Takhle však trhy úplně nefungují. Nezajímá je, co říká Fed dnes, ale co bude říkat za dva tři měsíce. Do úterního odpoledne se těžko hledal někdo, kdo by si myslel, že inflace v srpnu dále nezpomalí. Ceny benzinu klesly o dalších 10 procent, ceny potravin strmě klesají, firmy rozpouštějí mohutné rezervy se slevami a ceny průmyslových komodit se dále vzdalují od svých maxim. Hromadné přesvědčení, že inflace dále zpomalí, pomohlo akciím jen minulý týden o necelých pět procent výše.

Tím se ale vytvořil prostor pro zklamání, kterého jsme byli svědky v úterý. Čím dál vyšší sazby však nejsou problémem pouze pro akcie, ale také pro americkou, potažmo světovou ekonomiku. Zpomalení, které potřebuje Fed, si žádá pokles zaměstnanosti a ziskovosti společností, což bude mít sekundární efekt na akcie. O tom nemůže být pochyb, jelikož analytici takovou skutečnost do očekávání zatím nezapočítali.

Až se tak stane, nemá trhy v současném prostředí příliš co překvapit. Inflace je však bezesporu na cestě dolů. Čím rychlejší pokles, tím horší nálada v ekonomice a tím pravděpodobnější změna rétoriky Fedu. Ačkoliv to tak nyní nevypadá a nic na tom nezmění zasedání Fedu příští týden, přesně tento moment přijde. A přesně v tento moment chcete držet akcie.