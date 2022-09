Aktuální favorit prezidentských voleb a penzionovaný generál Petr Pavel v rozhovoru pro HN odpovídá na citlivé otázky týkající se jeho minulosti. „Můj názorový politický vývoj byl zpožděný prostředím, ve kterém jsem žil. Ve vojenském školství žádné alternativní myšlení neexistovalo,“ říká s tím, že třeba vstup do KSČ pro něho vůbec nebylo těžké rozhodnutí. Až později si uvědomil, že to byla chyba. Věří ale, že už to odčinil. Mluví o své zkušenosti z války, vysoké pozice v NATO, ale třeba i o tom, že by jako prezident vyzval k přijetí eura.

HN: Vaše jednotka v mírové misi UNPROFOR pomohla v lednu 1993 zachránit odříznuté francouzské vojáky z válečné zóny mezi Srby a Chorvaty. Co se vám vybaví, když si na to vzpomenete?

Všichni, kteří jsme tehdy do této mise šli, jsme vnímali, že to je naplnění toho, proč jsme vojáky. Vnímali jsme to tak, že dnes jsou v problému Francouzi, zítra můžeme být my a očekávali bychom to samé od nich. Připadlo nám to jako naprosto přirozená věc. Druhý dojem byla naprostá bezmoc, protože UNPROFOR nebyla bojová mise, nebyla pro to vůbec vybavená, neměli jsme zpravodajské informace, ani my jsme nebyli vybaveni na boj, měli jsme jen ruční zbraně a jít do prostoru, kde probíhal standardní konflikt s použitím všech druhů zbraní, nebylo jednoduché.

