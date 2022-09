Hluboké ztráty si letos připisují akcie, dluhopisy a z komodit kovy. Dluhopisy mají dokonce nejhorší výkonnost v měřitelné historii, to je za posledních 50 let. Naopak zlatým písmem svoji historii letos píše americký dolar. K širokému koši světových měn americký dolar letos posílil o více než osm procent. Za posledních 50 let zaznamenal výrazně lepší vývoj jen v letech 1981–1983. Toto razantní posilování dolaru tehdy vedlo k uzavření mezinárodní dohody v newyorském hotelu Plazza s cílem srazit jeho kurz. Nyní nám tato dohoda zatím nehrozí, především kvůli tomu, že chyba není na straně dolaru.

Euro, britská libra a švédská koruna k dolaru letos ztratily 13, 16 a 17 procent. Inflace se v západní Evropě vyhoupla sice na devět až deset procent, ale centrální banky vše dlouho považovaly za přechodný výkyv a nyní se za úspěch bere, když se úrokové sazby dostaly nad jedno procento. Americká centrální banka Fed je nejen v rétorice, ale i v reálném utahování měnové politiky výrazně dál. Dvacetiletá minima vybraných měn k dolaru pak nemůžou být překvapením. Ještě dále zašli v Japonsku, kde se centrální banka snaží co nejvíce natlakovat „inflační papiňák“ a o žádném zvyšování sazeb nechce ani slyšet. Letošní propad jenu k dolaru o 20 procent na nejnižší úrovně za poslední čtvrtstoletí je logickým vyústěním. Kdo chce kam…

Ale není vše jednostranné. Ke švýcarskému franku sice dolar letos posílil asi o pět procent, ale trendově se posledních 10 let nic nemění a kurz kolísá těsně pod paritou. Navíc dolar neposiluje ke všem měnám. Mírně ztrácí k některým z Latinské Ameriky. Brazilský real letos k dolaru přidal více než osm procent. Inflace v Brazílii poslední měsíce zpomalila z dvanácti na devět procent, ovšem centrální banka dál zvedala úrokové sazby až nad 13 procent, kde je drží nyní.

Letošní jízda dolaru není až tak o něm, protože americká ekonomika má dlouhý seznam faktorů, které mluví proti jeho síle. Dolar spíše jen plní funkci pomyslného zrcadla, jak kdo letos vede svůj boj s inflací.