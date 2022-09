Několik předchozích ročníků podnikatelských soutěží bylo v Libereckém kraji ve znamení sklářského průmyslu. Ale nejen sklem je Liberecký kraj živ! O co je region hornatější a méně vhodný k zemědělské činnosti, o to vynalézavější tu lidé jsou. Podnikání zde může navazovat na bohaté a rozmanité základy od textilnictví až po technické obory. Drsnost kraje umocňuje nadšení a odhodlání místních lidí něčeho dosáhnout a třeba i dát zanedbané věci do pořádku. I to se ukázalo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo Kitl

2. místo SINGING ROCK

3. místo GRAIN

Firma Kitl se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Marie Mrňávková

2. místo Zuzana Capeková

3. místo Tereza Plášilová

Živnostnice Marie Mrňávková se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Marie Mrňávková

Svým životním příběhem odbornou porotu zaujala Marie Mrňávková. „Líbilo se mi to, jak se postavila k vlastní životní situaci, kdy zůstala sama se čtyřmi dětmi a ztratila sluch. Také díky podnikání svojí životní situaci zvládla,“ ohodnotila vítěze za porotu Iva Cimburková z MONETA Money Bank. Mezi firmami dosáhla na vítězství společnost Kitl, výrobce a prodejce přírodních nápojů. „U vítěze si vážím propagace konceptu domácích limonád na trhu, kde často dominují nadnárodní značky. A velice si cením snahy o záchranu tradiční značky Vratislavické kyselky,“ okomentoval volbu poroty Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika.

V každém kraji je druhým rokem vyhlašován vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Liberci toto ocenění získala rovněž Marie Mrňávková.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Liberecký kraj Foto: archiv soutěže

K podnikání jsem se dostala z nouze

Marie Mrňávková,

MONETA Živnostník roku 2022 Libereckého kraje

Marie Mrňávková Foto: archiv soutěže

Věnuje se navrhování a šití hraček pro miminka. Specifikem je autorská výšivka, kterou si sama navrhne, vyrobí a dodá zákazníkům. „K podnikání jsem se dostala v podstatě z nouze. Po narození čtvrté dcery jsem zůstala sama, propukla u mě nemoc, která vedla k postupné ztrátě sluchu. A to podnikání z domova bylo vlastně jediná možnost, jak se postarat o dcery,“ popisuje Marie Mrňávková.

Hračky má certifikované, takže je mohou používat i ty nejmenší děti, snaží se v hračkách realizovat svoje vlastní návrhy, svoji vlastní estetiku a udržovat v nich určitý vkus. „Vzhledem k tomu, že toho nejsem schopna vyprodukovat tolik, jako velká firma, tak se moje práce postupně vykrystalizovala v zakázkovou. To znamená, že na žádost zákazníka hračky označím vzkazem, vyšiji jméno, datum narození, porodní míry, vzkazy. Má to ohromný úspěch, protože pro ně ta hračka získává úplně jinou hodnotu. Děti, které ji dostanou, tak pro ně to je i vzpomínka na dárce,“ uvádí vítězná živnostnice. Příležitostí k obdarování jsou hlavně narození a křest dítěte. Velkým potěšením je, když se rodiče vracejí a zpětně si nechají vyšít hračku s věnováním pro dítě, které je už třeba dvouleté.

„Pracuji z certifikovaných materiálů, z bavlněného plátna a minky, nic více se nesnažím, protože je to spojené s certifikačním procesem a ten je velmi nákladný. Mají to tak i ostatní výrobci, že nabídku točí v materiálech, které jsou certifikované,“ přibližuje Mrňávková. Práce se jí hodně mění s tím, jak rostou dcery. Tři z nich jsou v pubertě, takže i práce se trochu mění. Rozšířila nabídku z miminkovských hraček na sady pro puberťáky. „To má také moc hezkou odezvu. Takže jsem sama zvědavá, kudy to dál půjde. Určitě se chci v oboru udržet, protože se mu věnuji už dlouho. Mým jediným omezením je to, že mám dvě ruce. Občas jsem měla brigádnické výpomoci, ale zjistila jsem, že dělám ráda sama,“ dodává Marie Mrňávková. Tím, jak jsou dcery starší, vrátila se také k lektorování. Učí šít a vyšívat.

Z prémiových výrobců jsme číslo jedna

Jan Vokurka,

zakladatel společnosti Kitl, IBM Firma roku 2022 Libereckého kraje

Jan Vokurka, zakladatel společnosti Kitl Foto: archiv soutěže

„Jsme především výrobce prémiových sirupů pro domácí limonády a jsem hrdý na to, že jsme před mnoha lety uvedli koncept domácích limonád na český trh. Dnes je můžete vidět v restauracích po celé České republice. Jsem hrdý, že to vzniklo právě u nás,“ chlubí se právem Jan Vokurka.

Sirupy pro domácí limonády začala jeho firma nabízet před lety koncovým zákazníkům i restauracím. „Já vždycky říkám, že nejlepší sirupy na světě si uděláte doma, nebo vaše maminka či babička, a my jsme ti druzí nejlepší. Samozřejmě technologicky my máme veškerou špičkovou výbavu k tomu, abychom sirup udělali skvěle. Když jsem si dělal doma bezové sirupy, tak polovina z nich rozkvasila, prostě nemáte tam tu čistotu,“ popisuje zakladatel vítězné firmy. Vyrábí z čerstvých bezových květů, má vlastní bezové sady v bio kvalitě. „Mezi výrobci nejsme samozřejmě největší, ale z prémiových výrobců jsme číslo jedna. Tím, že úspěšně rosteme, tak nám po nějaké době přestaly stačit naše výrobní prostory v Jablonci nad Nisou. A kousek od nás, ve Vratislavicích nad Nisou, byl brownfield po Vratislavické kyselce a nám se vždycky strašně líbil, ale trvalo čtyři roky, než jsme to koupili. Byly tam exekuce, soudní spory, dluhy, všechno možné. A když se nám to podařilo, tak čtyři roky trvalo areál zrekonstruovat a vrátit zpátky Vratislavickou kyselku na trh,“ přibližuje další etapu podnikání Vokurka. Vratislavická kyselka je na trhu jeden a půl měsíce a odezva je skvělá. Lidé za ním chodí, gratulují, říkají, že je to chuť jejich dětství.

„My jsme teď vylezli na pomyslný Mt. Everest a se teď musíme vrátit do základního tábora. Čeká nás neuvěřitelná spousta úkolů, které musíme splnit. Jsou to úkoly ve výrobě i v distribuci. Zároveň vracíme na trh láhve, které tu nejsou známé. Dnes se 95 % českých minerálních vod prodává v pet lahvích a my jsme přišli s konceptem, kdy si kupujete a vracíte zpátky basičky. Je to koncept, který je v Evropě běžný,“ dodává Jan Vokurka.

Zaměřeno na kraj Na cestách po Královéhradeckém kraji se Stavební skupinou VINCI Construction CS V letošním roce se spojily dvě desítky stavebních společností, a vznikla tak největší stavební skupina na území České a Slovenské republiky, VINCI Construction CS. Působí ve všech stavebních segmentech a zaměstnává čtyři tisíce profesionálů ve všech regionech. Její společnosti se mohou pochlubit až sedmdesátiletou tradicí a řadou úspěšně dokončených projektů, z nichž mnohé byly realizovány právě v Libereckém kraji. Zrekonstruovali jsme například úpravnu vody v Bedřichově a realizovali stavbu suché nádrže Višňová, Víska na Krčelském potoce. V Předlánce na Frýdlantsku jsme zase nahradili poškozený silniční most přes řeku Smědou novou konstrukcí. Na trase silnice I/35 vedoucí z Turnova do Liberce jsme uskutečnili rekonstrukci mostu Doubí. Mezi Libercem a Vratislavicemi jsme zrekonstruovali a zmodernizovali čtyřkilometrový úsek tramvajové trati a aktuálně stavíme nedaleko Bílého Kostela nový ekodukt pro přechod zvěře. Jsme podepsaní i pod velmi rozsáhlým projektem, během kterého došlo k přestavbě nebezpečného křížení Rádelský mlýn. Rekonstrukci se podařilo zvládnout půl roku před původně plánovaným termínem. Iveta Štočková

tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS