Vše, co vyrobí, prezentují odborní konzultanti v síti vlastních showroomů a montáže zajišťují vlastní montážní party. Úspěch totiž vždy záleží především na lidech. Strategii firmy v přístupu k zaměstnancům poodhalila Edita Vokounová, HR manažerka Vekry.

Když hledáte nové zaměstnance, hledáte spíš odborníky?

Ne nutně. Vlastně je u nás minimum pozic, kde jsou nezbytné předchozí zkušenosti nebo odborné vzdělání. To je například u pozic v IT. Jinak hledáme spíš talenty než odborníky. Lidi, kteří mají potenciál a chuť ho rozvíjet, hledat nové možnosti a cesty, učit se.

To znamená, že hledáte v řadách absolventů?

Absolventi u nás mají dveře otevřené. Mají možnost spolupracovat se seniorními kolegy jako mentory. To jsou lidé, kteří jsou ve firmě i několik desítek let a jejichž zkušenosti jsou neocenitelné. Řada z nich se ráda ujímá nováčků, protože se vlastně školí recipročně. Naštěstí i naši dlouholetí kolegové jsou otevřeni novinkám. To je u nás ve firmě nezbytné. Nováčky ale máme všech věkových kategorií.

Zaškolení probíhá stejně u všech nováčků?

To základní ano. Proškolení o historii, firemních procesech, základní orientace v interních systémech, prohlídka výroby a klíčových pracovišť. To je na první tři dny, další části jsou už plánovány dle odbornosti pozic v průběhu dalších tří až šesti měsíců.

Učí se u vás nováčci i něco speciálního, s čím se třeba v jiných firmách nesetkají?

Máme jednu specifickou pracovní pomůcku pro obchodníky, na kterou jsme právem pyšní, a tou je aplikace Vekra. Základem je elektronický produktový katalog, který obsahuje jak technické detaily, tak prodejní argumenty. Jsou zde i natočená videa z výroby či montáží, kde má zákazník možnost vidět „pod pokličku“. A zároveň zde lze vyplnit potřebné technické specifikace a okno/dveře pak v rozšířené realitě promítnout rovnou do stavby. Zákazník tak na místě vidí konkrétní vybrané okno projektované přímo do své nemovitosti.

Vekra Největší česká „oknářská“ firma, která svou výrobou pokrývá všechny stavební otvorové výplně, tedy okna, vchodové a interiérové dveře a stínicí techniku.

Pracujete i po zaškolení na rozvoji svých zaměstnanců?

Určitě. Záleží nám na tom, aby všichni naši zaměstnanci věděli, kam firma směřuje a proč. A aby měli zájem směřovat tam společně s ní. Aby správně rozuměli své roli, ale také věděli, proč je důležitá role toho druhého. Pracujeme s talenty a nastavujeme budování zastupitelnosti, respektive nástupnictví. A to všechno bez dalšího rozvoje nejde. Školíme formou e‑learningu, individuálních i společných aktivit. V HR nasloucháme a hledáme a navrhujeme nové cesty.

Stalo se, že se k vám některý zaměstnanec vrátil?

Máme u nás poměrně pevné jádro dlouholetých zaměstnanců. Jsou to často lidé, kteří k nám ­nastoupili po absolutoriu a vypracovali se na odborné pozice. I ti mají někdy dojem, že to vlastně nikde jinde nevyzkoušeli, a co kdyby to tam bylo lepší…

To je něco, co má každý právo si vyzkoušet, a pokud to nezkusí, teorií ho nepřesvědčíte. Zjistili jsme, že právě tito kolegové mají často chuť se vrátit, ale netroufají si nás oslovit zpět. A tak se jich při odchodu ptáme, zda nám na sebe mohou nechat kontakt, a rádi je zveme na celofiremní akce, udržujeme kontakt. A na takové akci u skleničky se mnohem lépe řekne: „Hele, myslel jsem si, že to tam bude lepší, ale není to ono…“

A já mám své profesní motto, že pracovní vztah je vztah jako kterýkoliv jiný a musí se na něm pracovat oboustranně. Ctím právo jedné chyby nebo zaváhání a dávám druhou šanci.

Změnila u vás současná situace něco ve vztahu k zaměstnancům nebo celkové HR strategii?

Zatím žádné změny neplánujeme, ale jsme připraveni reagovat operativně na situaci. Tvoříme rezervy. Žijeme v zemi s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Na jedné straně nejmenovaný personální server nabádá zaměstnance v Česku, aby si řekli o přidání, že zaměstnavatelé navyšují mzdy ve vztahu k inflaci.

Na druhé straně ministr práce a sociálních věcí v rozhovoru připustil, že 30 procent firem má při současných cenách energií reálné problémy zachovat stávající status. Některé uvažují o ukončení činnosti nebo prodeji, jiné o redukci výroby, a tedy snižování stavů. My se pohybujeme v odvětví, kde naše výrobky pomáhají lidem energie šetřit. Takže věříme, že se nám bude dařit, a až bude situace stabilnější, budeme moci rezervy využít jak k případným investicím do výroby, tak pro naše zaměstnance.

