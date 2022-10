Amazon zaměstnává v distribučním centru v Dobrovízi více než tři tisíce stálých zaměstnanců. V budování jejich spokojenosti pomáhá nejen systém atraktivních benefitů, ale také důraz na rovné a inkluzivní prostředí, které zaměstnance podporuje v kariérním i osobním rozvoji a poskytuje jim pomocnou ruku. Podněty, jak vylepšit podmínky na pracovišti tak, aby vedly k vyšší spokojenosti, přitom v Amazonu získávají přímo od zaměstnanců.

Přes 60 národností, studenti, rodiče, přivydělávající si důchodci, ale třeba i tým neslyšících. Složení zaměstnanců v distribučním centru je skutečně rozmanité co do národností, věku či různých menšinových skupin.

„Je pro nás důležité, aby se na našem pracovišti všichni cítili dobře. Proto pro zaměstnance pořádáme celou řadu aktivit v souvislosti s tématy diverzity a inkluze. Letos na jaře se do nich zapojilo celkem 1814 osob, což je více než každý druhý pracovník. Zaměstnanci si mohli například ověřit své znalosti v zábavném kvízu zaměřeném na diverzitu, v jídelně jsme uspořádali týden mezinárodních specialit a nechyběl ani rychlokurz znakování pod vedením neslyšících zaměstnanců,“ zmiňuje Zuzana Zajacová.

Naslouchání potřebám zaměstnanců

V distribučním centru v Dobrovízi vznikla také odnož celosvětové zaměstnanecké iniciativy Glamazon, která se zaměřuje na podporu LGBTQ+ komunity, a to i mimo pracoviště. „Na podnět Glamazonu jsme například v loňském roce upravili naši směrnici tak, aby heterosexuální i homosexuální zaměstnanci měli stejná práva, přestože to zatím není v českém zákoně kodifikované. Nyní tak poskytujeme placené volno také na uzavření registrovaného partnerství, pohřeb partnera či partnerky anebo doprovod dítěte partnera nebo partnerky k lékaři,“ upřesňuje Zajacová. „V rámci podpůrných aktivit se pak zaměstnanci zúčastnili charitativního běhu proti homofobii i duhového průvodu na festivalu Prague Pride,“ doplňuje.

Zuzana Zajacová V Amazonu je devět let. Praxi získávala jako senior HR asistent a CEE senior HR administrator, kdy spolupracovala s akademickým prostředím. Nyní je HR manažerkou pro centrum v Dobrovízi.

Pod záštitou této iniciativy letos v distribučním centru proběhlo školení pro manažery pod vedením Lenky Králové, jež otevřeně hovoří o své tranzici. „Chceme, aby manažeři věděli, jak o tom se zaměstnanci mluvit, pokud budou mít dotazy anebo kdyby některý z pracovníků procházel změnou pohlaví,“ říká Zajacová.

Rodičovství není překážkou v kariéře

V Amazonu nezapomínají také na rodiče, kteří chtějí najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. „Balíček našich benefitů je skutečně široký. Novopečené maminky a tatínkové oceňují zejména šest týdnů rodičovské dovolené navíc. Společně se zákonem stanovenými dvěma týdny volna tak mohou s dítětem v prvním roce jeho života strávit dohromady až osm týdnů. Amazon také doplácí státní příspěvek peněžité pomoci v mateřství do 100 procent mzdy zaměstnance, a to po dobu 14 týdnů,“ zmiňuje Zajacová.

Stejně tak bere společnost ohled na nástup rodičů zpět do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené. „Víme, že toto období může být pro rodiče stresující, a proto se jim snažíme návrat do pracovního režimu co nejvíce usnadnit. Během prvních dvou měsíců při návratu tak mohou využít zkrácené úvazky. Ty se osvědčily jako efektivní nástroj při zavádění nového režimu pro celou rodinu,“ vysvětluje.

Všichni zaměstnanci v Amazonu pak mohou čerpat benefity zahrnující měsíční bonusy ve výši až 10 procent, dotované stravování na pracovišti, autobusovou či vlakovou dopravu do zaměstnání zdarma, příspěvek na penzijní spoření, životní a úrazové pojištění, stejně jako celou řadu slev a příspěvků na volnočasové aktivity. Speciálním benefitem, který funguje globálně pro všechny zaměstnance Amazonu, je vzdělávací program Career Choice. „Díky tomuto programu pokrýváme zájemcům až 95 procent školného, pokud se rozhodnou dále se rozvíjet v oboru podle vlastního výběru. Během čtyř let mohou čerpat příspěvek na studium do výše 120 000 korun. To, zda i nadále zůstanou v Amazonu, anebo se rozhodnou uplatnit jinde, už záleží na nich,“ popisuje manažerka.

V případě osobní krizové situace je zaměstnancům Amazonu i jejich rodinným příslušníkům k dispozici bezplatná poradenská služba. V rámci zaměstnaneckého asistenčního programu mají možnost využít právní a finanční konzultace či služby krizové intervence. „Jedná se o krátkodobé poradenské služby poskytované místními odborníky, kteří dokážou pomoci s emocionálními problémy a ke každému případu pracovníkům poskytnou až tři konzultace zdarma. Právní zástupce či finanční poradce zase poradí se smlouvami, posledními vůlemi, rozvody, důchody, daněmi, hypotékami, dluhy a tak dále,“ upřesňuje Zajacová.

Podpora a udržení motivace zaměstnanců

Vedení společnosti si uvědomuje, že konkurenceschopná mzda a atraktivní benefity jsou jen jedním z pilířů motivace zaměstnanců. „Ke zjišťování zaměstnaneckých potřeb využíváme řadu interních nástrojů. Z nich vyplývá, že kromě finančního ohodnocení a benefitů je pro zaměstnance stále důležité také slovní ocenění a uznání za vykonanou práci. Zdánlivě obyčejná věc jako poděkování je stále motivující i pro zaměstnance v manažerských rolích,“ říká HR manažerka a dodává, že důležitou motivací pro zaměstnance jsou také možnosti osobního rozvoje v rámci školení.

Zaměstnanci pracující přímo na příjmu zboží a vybavení zákaznických objednávek jsou motivováni také interní soutěží Prime Liga. Personální oddělení v tomto ohledu hodnotí docházku do zaměstnání a výsledky práce. Výherci pak získají extra benefity jako FlexiPassy, poukaz na oběd zdarma či hmotné ceny. „Měsíčně je do této soutěže nominováno okolo 600 lidí. Sbíráme na ni velmi pozitivní ohlasy. Zaznamenali jsme, že 60 procentům pracovníků Prime Liga napomohla k tomu, aby se cítili oceněni a motivováni,“ říká Zajacová.

