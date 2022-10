Zaměstnanci Lesů ČR se zimy bát nemusí, chladno jim nebude. Tedy alespoň ne těm, kteří mají doma kamna nebo kotel na dříví. Jejich zaměstnavatel je nechá nasbírat si v lesích dřevo pro vlastní potřebu za poloviční cenu. Je to odpověď Lesů ČR na eskalující energetickou krizi. „Zaměstnancům jsme od 1. července umožnili palivovou samovýrobu za zvýhodněných podmínek, a to za 50 procent ceny uvedené v aktuálním ceníku. Předpokládáme, že o tento benefit bude zájem,“ vzkázala redakci mluvčí Eva Jouklová.

S tím, jak prudce stoupají ceny energií a klesají teploty, rostou i obavy Čechů z podzimu a nadcházející zimy. Mnoho lidí se bojí, že tak vysoké ceny za energie, potraviny, ale například i dopravu nebo služby budou nad jejich finanční možnosti. Hospodářské noviny proto oslovily více než šest desítek větších i menších zaměstnavatelů působících v Česku a položily jim otázku, jak stoupající ceny promítnou do svých benefitních strategií a jestli své zaměstnance během energetické krize nějakým způsobem mimořádně podpoří. A ukazuje se, že firmy situaci svých zaměstnanců berou vážně. Zároveň krizi pojímají jako příležitost blýsknout se na trhu práce a ukázat se jako zaměstnavatel, který na své lidi myslí a snaží se jim ulehčit. Některé společnosti tak kvůli energetické krizi přistupují k mimořádným a někdy i dost netradičním benefitům. „Rozdáváme spolupracovníkům teplé svetry a mikiny, a když nám bude zima při práci, vezmeme si i teplé spodní prádlo. Jak lidi, tak firmy čeká náročné období,“ říká Volodymyr Pohoyda, výkonný ředitel jednotky People Hubs české softwarové společnosti Unicorn.

Cílená pomoc těm, kdo ji potřebují

U výrobce osvětlení Preciosa Lighting si zase zaměstnanci mohou situaci ulehčit předčasným vyplacením bonusů. „Jako pomoc zaměstnancům jsme upravili systém výplaty ročního bonusu na zálohové, aby zaměstnanci měli část ročního bonusu k dispozici dříve. Zároveň neustále monitorujeme úroveň mezd a snažíme se, aby si naši zaměstnanci udrželi dosavadní životní standard. Důležité je pro nás i to, aby současnou situaci, která může být stresující, zvládali i z psychologického hlediska. K dispozici je jim personální oddělení, které může zprostředkovat konzultace třeba s podnikovým psychologem,“ zmiňuje Lucie Karlová, generální ředitelka Preciosy Lighting. Zálohu na výplatu prý všichni zaměstnanci vítají a hojně ji využívají. Už v dubnu přitom firma navýšila mzdy, což pomohlo částečně ztlumit inflační dopady.

V ČEZ se zase v reakci na vývoj inflace a zdražování potravin s odbory dohodli na zvýšení příspěvku na stravování a hodnoty stravenek o 25 procent, což platí od letošního srpna. „Během léta jsme také výrazně zlevnili tarify zaměstnaneckých telefonů, až o 45 procent. Zaměstnance průběžně vzděláváme, jak efektivně a bez vysokých investic dosáhnout významných úspor energií,“ přibližuje Alice Horáková, mluvčí Skupiny ČEZ.

V České spořitelně zase již v průběhu léta vytipovali mezi zaměstnanci ty, kteří mohou mít na podzim problémy v souvislosti s růstem energií. „Jedná se například o matky samoživitelky, případně zaměstnance s dětmi, kteří se zároveň starají o staré rodiče a podobně. Přistoupili jsme u nich k individuálnímu zvýšení platu,“ popisuje Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.

Ulehčit svým lidem se snaží i Záchranná služba hlavního města Prahy. Svým lidem navýšila příspěvky na stravování na nejvyšší možnou míru s minimální spoluúčastí zaměstnanců. Také maximálně navýšila výjezdové i rizikového příplatky.

Firmy nabízejí levnější potraviny i benzin

Krizový benefit nyní poskytuje i Letiště Praha. Kromě bezúročných půjček na bydlení nyní v létě nově začlenilo prémiovou péči pro zaměstnance ELA (Employer Life Assistant). Jde o externí konzultační služby, například v oblasti finančního poradenství, exekučního auditu, práva a mediace, zdraví a zdravého životního stylu a také psychologie včetně té dětské. „Jedná se o intervenční linku, která je zaměstnancům k dispozici nonstop. Poskytované služby pokrývají řadu oblastí a problémů, jež přináší běžný život i krizové situace. Služba zaměstnancům zajišťuje vysokou odbornost, kvalitu, plnou anonymitu a je poskytovaná bez omezení co do množství dotazů i délky trvání problému,“ přibližuje Klára Divíšková, tisková mluvčí Letiště Praha.

Společnost Pražská plynárenská zase bude své lidi nabádat k šetření. Chystá interní informační kampaň pro zaměstnance, jakým způsobem lze ovlivňovat spotřebu na pracovišti. Naučí je konkrétní věci a správné návyky, které vedou ke snížení spotřeby energie. „Tyto principy jsou z velké části poplatné i domácímu prostředí a dají se jednoduše přenést do soukromého života a tím snížit spotřebu i u sebe doma,“ dodává mluvčí Miroslav Vránek.

V Tescu zase navýšili slevy v domovských supermarketech z 10 na 15 procent ve výplatním týdnu. V O2 letos zvýšili příspěvek na pořízení nového mobilního telefonu ze sedmi na osmnáct tisíc korun. „Od ledna k výplatě posíláme stravenkový paušál, aby se zaměstnanci mohli svobodně rozhodnout, jak a kde se chtějí stravovat. Se změnou systému jsme tento příspěvek také navýšili na 75 korun za odpracovaný den,“ podotýká Pavel Milec, personální ředitel v O2. Reagovali také na zdražení pohonných hmot. Zajistili například, aby zaměstnanci mohli uplatnit své benefit body na pořízení kuponů na městskou hromadnou dopravu. A pro ty, kteří jezdí vozem, navýšili limit pro čerpání slevy na nákup benzinu a nafty u smluvního partnera. „Pro rodinný rozpočet je to pak další zásadní úspora, protože každý litr pohonných hmot mají naši zaměstnanci o několik korun levnější, což jsou v součtu i stovky korun měsíčně,“ připomíná Milec.

A speciální bonus na kompenzaci životních nákladů spojených s inflací letos nemanažerským pozicím vypláceli také v poradenské společnosti PwC. Velká část firem, které HN oslovily, se také vzhledem ke krizi rozhodla k mimořádnému navýšení mezd o několik procent. Například v Nestlé mzdy letos navyšovali už podruhé.

Na vlnu pomoci zaměstnancům reagují i start‑upy, které k tomu firmám nabízejí servis. Třeba české Advanto umožňuje zaměstnancům vybrat si svou mzdu kdykoliv v měsíci pomocí aplikace v telefonu. Systém se pak propojí se mzdovými systémy zaměstnavatele. Možnost dřívější výplaty mzdy už prostřednictvím Advanta nabízí více než 35 firem, takže je otevřená 25 tisícům pracujících lidí. „Pracovníci mají možnost v aplikaci uvést, na co si výplatu vybírají. V posledních měsících převládají energie a výdaje na domácnost jako nejčastější důvody,“ říká zakladatel a současný CEO Advanta Martin Fortelný.

Zaměstnavatelé se budou muset blýsknout

I když se krizová pomoc zaměstnancům může zdát jako výdaj navíc, experti upozorňují, že firmám se stejně bohatě vyplatí. Lidé se nyní především obávají, kolik je bude stát topení v zimě, a tlačí na navyšování mezd. Podniky se ale zase bojí příchodu krize a toho, že extrémní navyšování mezd by je mohlo v blízké budoucnosti položit. „Některé firmy proto velmi chytře nabídly zaměstnancům ‚energetický bonus´ nebo ‚inflační bonus´, čímž stabilizují finančně motivovanou fluktuaci, tedy lidé nebudou odcházet za platem ke konkurenci. A zároveň to pro ně není trvalý závazek,“ upozorňuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu personální společnosti ManpowerGroup.

ManpowerGroup nedávno publikovala studii nazvanou Great Realization, která reaguje na celosvětově popisovaný ekonomický trend, takzvanou masovou rezignaci (Great Resignation). V průběhu pandemie začala po celém světě a nejvíce se projevila v USA, kde výrazně vzrostla dobrovolná fluktuace zaměstnanců. Lidé se k rezignaci uchýlili například proto, že mzdy stagnovaly, kdežto životní náklady rostly. K tomu se přidala i dlouhodobá nespokojenost s prací, obavy o bezpečnost v souvislosti s pandemií covid‑19 a touha pracovat pro společnosti s lepšími možnostmi flexibility a práce na dálku. „V polovině roku 2022 a s nástupem postpandemické reality si společnosti uvědomují, že musí udělat mnohem více pro to, aby přilákaly a udržely si různé typy zaměstnanců. Zároveň lidé od svých zaměstnavatelů očekávají více. Je to nastupující trend, se kterým musíme ve firmách kalkulovat,“ předpovídá Halbrštát.

A firmy se již na trend, kdy si podnik předchází zaměstnance, spíše než naopak, připravují. Podle slov Martiny Machové, personální ředitelky společnosti Sodexo Benefity, již nyní v Sodexu sledují rostoucí poptávku po volnočasových benefitech, které jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance z daňového hlediska výhodnější než navýšení mzdy.

„Firmy mají také velký prostor, jak svým lidem pomoci v podpoře stravování. Vzhledem k rekordní inflaci a s ní spojenému zdražování se ministerstvo práce a sociálních věcí poprvé v historii rozhodlo navýšit optimální hodnotu stravenky v průběhu roku. Zatímco na začátku roku byla stanovena na 150 korun, od 20. srpna je to nově 180 korun,“ připomíná Machová. Přestože přibývá společností, které chtějí navýšit zaměstnancům příspěvek na stravování, stále je nejčastější hodnota stravenkového benefitu od zaměstnavatelů stokoruna.

Nový normál – hybridní systém práce

Poradenská společnost EY letos ve 22 zemích světa provedla globální průzkum EY Work Reimagined Survey, který ukázal, že firmy po celém světě procházejí změnami, které se odehrávají mnohem rychleji než kdy dříve. Snaží se proto reagovat zaváděním mnoha opatření zaměřených na zaměstnance, jako jsou například hybridní nastavení práce s důrazem na flexibilitu, nabídka nových možností kariérního rozvoje nebo revize systému odměňování.

„Průzkum také potvrdil jednu zásadní změnu, a to že novým normálem, který – ať už méně, či více nadšeně – přijala řada firem, je hybridní systém práce, tedy kombinace práce v kanceláři a vzdáleného přístupu z domova nebo odkudkoliv jinde. Více než 80 procent zaměstnanců chce po skončení pandemie pracovat alespoň dva dny na dálku, přičemž vedení jim v podstatě vychází vstříc,“ říká Zdeněk Dušek, partner a byznysový konzultant EY Česká republika. Jen 22 procent firem trvá na tom, že se absolutně všichni zaměstnanci musí vrátit do kanceláře na celý pracovní týden. Dodává také, že každá společnost by měla zvážit, zda je schopna či může kompenzovat rostoucí náklady na energie a zboží.

Stejně tak by firmy, pokud si chtějí zaměstnance udržet, měly klást důraz na jejich individuální volbu. „Nároky na individuální formu pracovního úvazku budou do budoucna narůstat. Rigidně standardizovaný přístup ‚všem stejným metrem´ ovlivní zaměstnaneckou loajalitu,“ upozorňuje Dušek.

A když už zaměstnanci do kanceláří přijdou, měli by se v nich cítit dobře. I to bude hrát ve stále ostřejší přetahované o lidi velkou roli. Firmy by proto podle Duška měly vdechnout pracovnímu prostředí nový život. „Nabídněte integrované pracoviště s kancelářskými i networkingovými prostory vybavenými špičkovými technologiemi a zařízeními,“ doporučuje Zdeněk Dušek, partner a byznysový konzultant EY Česká republika.

