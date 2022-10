Hodnotu tzv. daňově optimální stravenky určuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Praktickou stránku věci ovšem upravuje zákon, jak vysvětluje HR ředitelka Sodexa Martina Machová: „Zákon o dani z příjmů umožňuje firmám odečíst si z daní maximálně 55 % z ceny stravenky, což je aktuálně 99 Kč. Zbývající část, tedy 45 %, si často doplácejí zaměstnanci sami.“

Zvýšení hodnoty na 180 Kč

Poprvé v historii navýšilo ministerstvo hodnotu daňově optimální stravenky už v průběhu roku, nikoli od začátku nového roku kalendářního. Od 20. srpna se její výše zvedla dokonce o nejvyšší jednorázovou částku v historii – o 30 Kč. Její aktuální hodnota je 180 Kč. Toto navýšení kopíruje míru inflace, která v Česku překročila v červnu hranici 20 %.

Optimalizace daňové zátěže a odvodů firem

Využití stravenek znamená pro firmy daňovou optimalizaci a částečnou úsporu na odvodech na zdravotní a sociální pojištění. Může to být způsob, jak hospodárně valorizovat mzdy.

„Zaměstnanec ze stravenek žádné daně ani pojistné neodvádí,“ zdůrazňuje Martina Machová. „Díky daňovému zvýhodnění jsou příspěvky na stravenky o čtvrtinu výhodnější, než kdyby zaměstnanci dostali o stejnou částku vyšší mzdu. Podle mého názoru je to spolu s příspěvkem na volnočasové benefity skvělý nástroj, jak firmy můžou svým zaměstnancům v této nelehké době pomoci, a přitom minimalizovat dopady do svého hospodaření.“

Žádaný benefit i díky „vnímané hodnotě“

Zajímavým psychologickým efektem ve spojení se stravenkami je tzv. vnímaná hodnota. Někteří zaměstnanci můžou subjektivně vnímat jako benefit celou hodnotu stravenky, i když jim na ni mnozí zaměstnavatelé přispívají jen zčásti. U stravenky s hodnotou 180 Kč už mnohdy část z nich prakticky neřeší, že 45 % doplatili sami ze své čisté mzdy.

„V letošním roce jsme si nechali zpracovat dva rozsáhlé průzkumy. Dotazovali jsme se i na to, jakým způsobem by chtěli zaměstnanci zvýšit příjem, zda by dali přednost 1000 Kč ve stravenkách nebo 740 Kč v čisté mzdě, což je zdaněná alternativa 1000 Kč přímo do mzdy. Asi vás nepřekvapí, že ⅔ zaměstnanců upřednostnili navýšení příjmů ve formě stravenek,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Sodexa, a dodává: „80 % zaměstnanců oceňuje, že jim zaměstnavatel dává právě stravenky.“

Až 12 000 Kč ročně navíc pro zaměstnance

Stravenky přinášejí zaměstnancům i další zajímavé benefity. Ve výsledku to znamená více možností, jak je využít, nebo dokonce i více peněz. „Sodexo má aktuálně více než 400 000 uživatelů stravenkových karet a více než polovina z nich využívá alespoň jednu ze služeb Peníze zpět a Přidat bankovní kartu,“ doplňuje HR ředitelka Sodexa Martina Machová.

Díky propojení stravenkové karty s platební kartou lidé zaplatí i vyšší částku, než kterou mají k dispozici ve stravenkách. Díky službě Sodexo Peníze zpět, což je forma cashbacku, navíc můžou získat až 12 000 Kč ročně. To jim pouhá finanční valorizace mzdy nepřinese.

Přes 6500 Kč úspora pro firmu za každého zaměstnance

Stravenky jsou benefitem nejen pro zaměstnance, ale i pro firmy. Nejlépe je to patrné na praktickém příkladu – firma s 10 zaměstnanci, kteří odpracují 20 dní nebo 20 směn v měsíci.

Budeme‑li počítat s tím, že dostávají 55% příspěvek od zaměstnavatele na daňově optimální stravenku ve výši 180 Kč, tedy 99 Kč, pak je roční úspora v porovnání s navýšením mzdy o stejnou částku 25,26 %, tj. 80 308,80 Kč.

Kolik by díky využití daňově optimální stravenky mohlo zůstat navíc v hospodaření vaší firmy? Podrobnější informace najdete na webových stránkách Sodexo.cz.

