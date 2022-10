Zatímco během letních prázdninových měsíců inflace pozitivně překvapila tím, že zaostala za očekáváními analytiků, v září tomu bylo naopak. Zářijový růst spotřebitelských cen dosáhl v meziročním vyjádření 18 procent, oproti očekáváným 17,2 procenta. Po srpnovém poklesu, prvním po více než roce, se tak meziroční inflace opět zvýšila. Důvodem bylo především další výraznější zdražení energií pro domácnosti, které přišlo později, než analytici čekali.

Rychlost a intenzita přenosu vysokých velkoobchodních cen elektřiny a plynu do těch spotřebitelských je aktuálně největším oříškem při předpovídání inflace z měsíce na měsíc. Poměr fixací cen a jejich délka nejsou totiž známy, navíc řadě stálých zákazníků účtují distributoři výhodnější ceny, neboť pro ně stihli nakoupit energie s předstihem za příznivějších cenových podmínek.

Ceny energií budou hlavním hybatelem inflace také v následujících měsících. Od října by do jejich vývoje měla promluvit vládní opatření ve formě úsporného tarifu a odpuštění plateb na obnovitelné zdroje energie, které významně sníží cenu elektřiny pro domácnosti. Jejich přímý dopad by podle našeho odhadu mohl v posledních třech měsících letošního roku přispět ke snížení meziroční inflace v rozsahu jednoho až 2,5 procentního bodu.

Proti vlivu zmíněných vládních opatření však bude pravděpodobně působit pokračující růst spotřebitelských cen silové elektřiny a plynu, které nadále odrážejí jen zlomek vysokých cen na velkoobchodních trzích. Růstu spotřebitelských cen energií by zatím neměly bránit ani vládou navržené cenové stropy. Podle našich odhadů byly ceny, které domácnosti za elektřinu v prvním pololetí v průměru platily, oproti navrhovanému stropu nižší v průměru o 25 procent. U plynu pak o 30 procent.

Při pokračujícím růstu průměrných cen energií budou vládou navržené cenové stropy nejspíše dosaženy na přelomu letošního a příštího roku. Vždyť jen během září se zdražil plyn pro domácnosti o 15 procent. Úsporný tarif snižující ceny elektřiny platí jen pro letošní rok a ty tak se začátkem toho příštího půjdou opět výrazně vzhůru.