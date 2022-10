Vesmír byl kdysi doménou států, které financovaly výzkum a vývoj raket a provoz satelitů. Tato doba je pryč. Data nasbíraná satelity si může koupit v zásadě každý, kdo na to má. Americký vesmírný program může fungovat jen díky soukromé firmě SpaceX nejbohatšího muže planety Elona Muska. Tedy člověka, který soudě podle jeho tweetů naslouchá hlasu ruského prezidenta Vladimira Putina a který drží v šachu bojující Ukrajinu pomocí spojovacího systému Starlink.

Použití Starlinku Ukrajině zásadně pomohlo v obraně, o tom není pochyb. Musk tvrdí, že Starlink Ukrajině platí, ale mnozí Ukrajinci a jejich spojenci na Západě se trochu diví, protože kupují jak stanice, tak platí i jejich provoz. Musk naznačil, že by chtěl, aby za službu platila americká vláda. Evropská unie zase vyslala signál, že by tento účet mohla zatáhnout ona, kdyby to tedy pro amerického miliardáře byl problém.

Ale to není podstata věci. Tou je fakt, že bezpečnost státu je závislá na libovůli jednoho egomaniaka, který je bezesporu úspěšný v byznyse, ale to mu nedává mandát rozhodovat o životě a smrti občanů jakéhokoliv státu.

