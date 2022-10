Do Česka letos přišlo přes dvacet tisíc mladých Ukrajinců, kteří mají ukončené základní vzdělání a mohli pokračovat na střední škole. Jenže kvůli přijímačkám z českého jazyka si přihlášku ke studiu ukončenému maturitou podalo jen třináct set dětí, další šli na učňovské obory, jiní nastoupili rovnou do vyšších ročníků. O zhruba pěti tisících mladých Ukrajinců nemá Česko povědomí, jejích přístup k výuce jazyka je těžší a vzdaluje se tak možnost jejich začlenění do společnosti. Stát proto nyní zvažuje, že by jim zjednodušil nebo úplně odpustil zkoušku z češtiny. Ve hře je také další finanční zvýhodnění škol, do kterých chodí více ukrajinských uprchlíků.

Celkově do českých škol nastoupilo v září přes šedesát tisíc ukrajinských studentů, což je zhruba o polovinu méně, než se původně očekávalo. Část studentů se totiž vrátila na Ukrajinu, část studuje na své tamní škole online. Přesné údaje ministerstvo nemá, odborníci ale varují, že pokud se nepodaří začlenit uprchlíky nyní, později to bude téměř nemožné. Alfou a omegou integrace je přitom znalost jazyka, který se děti učí hlavně ve školách. Jenže tam se zase nedostanou právě proto, že jazyk neumí.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Omlouváme se,

platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.

Děkujeme za trpělivost. Omlouváme se,platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.Děkujeme za trpělivost.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.