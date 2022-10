Na co Putin sáhl od zahájení války, to Rusko zbabralo. Příčina? Putin zná zřejmě Rusko méně, než se dalo předpokládat. Nevěděl mnohé, co válka vyjevila. Může tomu být do budoucna jinak? Moc pravděpodobné to není. Stačí se podívat byť jen na proruské exponenty u nás. Jeden větší matlák než druhý.

Jak se válka posouvá od paranoidních ambicí ovládnout Kyjev do křečovité snahy neprohrát, posouvají se i kroky Kremlu k tomu Ukrajinu zničit, nebo alespoň poničit. Je stále méně pravděpodobné, že vývoj může vyústit do civilizovaného řešení. Zejména v důsledku poměrů v Rusku. Ukrajina v těžkých ztrátách státnicky získává navenek i zevnitř, Rusko se propadá. Zvedá se tím otázka, jak může vypadat konec Putinova režimu a co přinese. Degradace do rukou „siloviků“, nebo rozlomení státu do chaosu násilného rozpadu Ruska? Případně občanská válka s průvodními erupcemi chaosu a násilí uvnitř jaderné mocnosti? Těžko odhadnout. Ale konec Putina nemusí přinést konec války, naopak.

