S Andrejem Babišem do boje o Hrad jsme počítali a nijak nezmění naši taktiku. Aspoň tak to tvrdí většina prezidentských kandidátů. Realita je však podle odborníků jiná. Vstup šéfa ANO do souboje o post hlavy státu se podepíše na kampani všech....

2. 11. 2022 ▪ 4 min. čtení