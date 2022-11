Dlouho byl nejvýše postaveným Čechem ve světě technologického byznysu Robert Kyncl, viceprezident Googlu, který měl na starost obchodní a provozní záležitosti YouTube. V lednu Kyncl odchází více do světa showbyznysu, stane se výkonným ředitelem Warner Music Group. České zastoupení na vrcholných pozicích ve světě technologií převezme Aleš Holeček z Microsoftu.

Aleš Holeček v minulosti řídil vývoj Windows, od Visty a „osmiček“ až po Windows 10. Jeho aktuální působení v týmu Microsoft Office ale dostalo nový náboj. Po 32 letech Microsoft opouští Joe Belfiore, který byl nejvíce vidět ve spojení s mobilním operačním systémem Windows Phone, a předává žezlo Holečkovi. Pro Belfioreho to byl srdcový projekt, který kvůli strategickým chybám Microsoftu skončil fiaskem. Až s odstupem je znát, jak obrovský negativní vliv na celou budoucnost technologií neúspěch Windows Phone měl. Dal vzniknout duopolu iOS a Androidu.

Belfiore ale konec Windows Phone ustál, a i když si dopřál dlouhý sabatical s rodinou, do Microsoftu se vrátil a pracoval na Windows 10 a poslední dva roky vedl divizi Microsoft Office. Během celého Belfioreho působení v Microsoftu byl znát jeho důraz na jednoduché, přehledné a užitečné uživatelské prostředí, které je prioritou i u nedávno oznámených nových produktů Microsoft Designer a Microsoft Create.

Systém stále aktivní obrazovky a živých dlaždic z Windows Phone doceňují už dlouho uživatelé Androidu a letos se přidali i uživatelé nových iPhonů. Belfiore to ostatně s telefony nevzdal, nejnovější funkce Microsoft Office přidává možnost přímo vkládat obrázky z telefonů s Androidem do dokumentů ve Wordu nebo Powerpointu. Drobnost, ale milá a užitečná.

Belfiore a Holeček pracovali spolu na Windows i Office, takže jde o přirozené předání pravomocí, které proběhne plynule. Joe Belfiore plánuje předat svou roli během následujících měsíců. Jeho odchod není podle znalců poměrů v Microsoftu, jako je Mary Jo Foley, vynucený. Oznámení, že chce trávit více času s rodinou, není eufemismus pro „už mě tu nechtějí“. Odejít po padesátce z vedení obří korporace s tím, že už to stačilo a že je čas užívat si rodiny a klidu, je obdivuhodné a záviděníhodné.

Méně záviděníhodná je pozice Elona Muska, který se s obrovským elánem pustil do kolonizace Twitteru. Tento týden není větší zprávy, nebo spíše záplavy zpráv, než to, jak se nejbohatší muž planety vyrovná s nákupem nejmenší „velké“ sociální sítě. Jádro transakce s hodnotou 44 miliard pro Twitter znamená nejen kontroverze kolem moderování obsahu, ale obrovský zásah do financí. Na Muskův Twitter „spadne“ i 13 miliard dolarů, které si na koupi sociální sítě půjčil. Náklady firmy na splátky úvěrů tak stoupnou z 51 milionů dolarů přibližně na miliardu dolarů ročně.

Musk je odhodlaný peníze vydělat prostřednictvím předplatného Twitter Blue, které jako hlavní lákadlo nabídne ověření uživatelských účtů, zvýraznění příspěvků a odpovědí na příspěvky ve srovnání s neplatícími uživateli a snížení objemu zobrazované reklamy o polovinu. Tlak na předplacené služby, které by měly stát ekvivalent osmi dolarů měsíčně (proti původně uváděným dvaceti) ale pravděpodobně přinese odliv uživatelů – nebo alespoň zpomalí příliv těch nových. A reklamní agentury v USA už začínají klientům radit, aby reklamu na Twitteru zatím utlumili.

Musk kromě snahy zvýšit příjmy hodlá dramaticky snížit výdaje na zaměstnance – jejich počet plánuje snížit o polovinu, i když původní spekulace hovořily o třech čtvrtinách. Vzhledem k poštu uživatelů je dost možné, že Twitter má příliš zaměstnanců, ale možná ne. Nabízí se například srovnání s Redditem, který má podobný počet uživatelů – ale Reddit má k dispozici téměř tisíc dobrovolníků – moderátorů jednotlivých diskusních skupin, kteří pomáhají zajistit dodržování pravidel komunikace. Twitter nic takového nemá a uživatelé jen čekají, jaké změny pravidel pro zveřejňování obsahu Elon Musk zavede.

Maniakální Elon Musk se rád stylizuje do role Iron Mana, ale nejde z něj takový respekt jako z Kratose, bájného boha Války, kterého si vymysleli v herních studiích Sony. God of War s podtitulem Ragnarök po čtyřech letech hráčům přináší další dávku chaosu a destrukce okořeněné severskou mytologií.

Novinka nabízí více vedlejších úkolů, více hratelných postav a větší svět – nebo spíše hned několik světů, ve kterých se Kratos a Atreus mohou pohybovat. Kombinace brutálních soubojů a poutavého příběhu stále funguje, i když se tvůrci museli trochu držet zpátky, aby hra fungovala nejen na PlayStation 5, ale i na sto milionech konzolí PlayStation 4. Celou recenzi najdete na HN.cz.