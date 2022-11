Letos v květnu přišel do Ředitelství silnic a dálnic mail. Odesílatelem byla dodavatelská firma, pro zaměstnance známá a důvěryhodná. Zprávu proto otevřeli. A bylo to na dlouhé měsíce to poslední, co na interních počítačích udělali. Server totiž silničářům napadl virus, který zablokoval všechna firemní data. A žádal výkupné v desítkách milionů korun. Stát nezaplatil a dodnes jsou některé systémy nefunkční.

Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost šlo rozhodně o největší a nejzávažnější letošní útok na tuzemské instituce nebo firmy. A také o typickou ukázku takzvaného ransomwaru, tedy agresivního viru, který zašifruje napadenému data a za jejich odblokování požaduje výkupné.