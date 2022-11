Aktivista Jan Rovenský patří mezi ty zákazníky, které dodavatel energií v září bez varování převedl ze zafixovaného tarifu na spotový. Společnost Nano Green, specializující se na dodávky ze zelených zdrojů, za to tehdy schytala ostrou kritiku a hodně naštvala i Rovenského. Poté, co vláda zavedla stropy na ceny energií a co burzovní denní ceny šly prudce dolů, však už dodávky za spot nevypadají tak nevýhodně. Rovenský proto u Nano Green zůstal. A zdaleka není sám. Tento dodavatel dnes má 4665 klientů.

„Je fakt, že jsem měl hodně silné cukání se od Nano Green trhnout. Ale ve chvíli, kdy vláda zastropovala ceny, se to pro mě jeví výhodnější než fixovaný tarif. V nějaké momenty bude spotová cena pod stropem a mohu na tom být líp, než kdybych měl fixovaný tarif někde nad šesti korunami za kilowatthodinu,“ říká Rovenský.