Janu Kosteleckou známe díky knihám nakladatelství ­Jakost – D.O.M.E.K., Z.A.H.R.A.D.A., H.U.D.B.A., D.E.S.I.G.N., nedávno vydala knihy Plasticus Maritimus, Moře v 300 otázkách a odpovědích, Planeta Praha a také publikaci K čemu jsou architekti. Byla produkční několika výstav – například Anastomosis – a organizuje již více než patnáct let spolu s dalšími přednáškový cyklus Pecha Kucha Night.

Rozhodně ji charakterizuje velký záběr aktivit, které se nebojí realizovat. Zajisté je dán úspěch jejích činností také výbornými schopnostmi propojovat lidi skrze různé profese. Za výjimečné lze považovat architektonické tábory pro děti v pražském Centru architektury a městského plánování.

Jedná se o takový malý vhled do toho, co všechno je architektura. Také se tam modeluje, kreslí a prezentuje. Cílem ale není ani tak to, aby děti po škole šly studovat architekturu, ale aby se uměly dívat kolem sebe, vysvětlit jim jednoduše, co mohou rozhodnout a jak celý proces tvorby města a domů funguje. Také vedla společně s designérkou Silvií Luběnovou kroužek, kde s dětmi jednou týdně navštěvovaly místa a domy, které za normálních okolností nejsou veřejně přístupné.

Zároveň organizuje jednodenní architektonické workshopy na základních a středních školách – například Průzkumník, kdy děti zanášejí poznatky o prostředí do slepých map a následně pak probíhá diskuse. Jana Kostelecká si všímá zdánlivě bezvýznamných věcí a ukazuje je dětem různými prostředky. Protože věří, že prostředí utváří nás a my utváříme prostředí. Díky takovému přístupu si bude možná další generace lépe uvědomovat hodnoty světa, v němž žije.

