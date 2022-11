Marialessandra Secchi

Itálie

ateliér PSAU – Privileggio‑Secchi Architettura e Urbanistica

Italská architektka zaměřená na urbanismus a územní plánování se také zapojuje do výzkumných projektů iniciovaných veřejnými i privátními institucemi. Zaměřuje se na vyrovnávání se s formami a procesy transformace současného území. Zajímá ji vztah mezi volnou krajinou a urbanizací v nestabilních územích i vztah mezi infrastrukturou a sídly. Řeší „nové městské otázky“, jako je mobilita, modro‑zelená infrastruktura, zdroje a využití energie, hospodaření s odpady, potravinami. Její práce publikují přední odborná periodika a přednáší na konferencích.

Ueli Brauen

Švýcarsko

BWA – Brauen Wälchli Architectes

Architekt se aktivně zapojuje do činnosti profesních organizací a porot. Ateliér BWA má na kontě na padesátku realizací a pyšní se úspěchem v 28 architektonických soutěžích. V Česku zanechal také svoji stopu, když rekonstruoval a dostavěl švýcarskou ambasádu v Praze. Zajímavým projektem byla také budova hospice paliativní péče v Blonay, kde autoři začlenili do půdorysu stavby stávající stromy. Jsou známí i díky fasádě budovy Miroiterie Flon v Lausanne, která sestává ze čtyřvrstvých trojúhelníkových „polštářů“.

Katalin Csillag

Maďarsko

3h architecture

Působí jako hostující architektka na řadě univerzit v Evropě, přednáší, píše odborné články. Před třemi lety obdržela za přínos v oblasti architektury nejprestižnější maďarskou cenu Ybl Prize. Ateliér 3h se pyšní četnými realizacemi ­především ve střední a severní Evropě. Mezi nejznámější patří stavby v Maďarsku – rekonstrukce západního křídla Esterházyho zámku ve Fertődu, obnova katedrály v Szegedu nebo obnova baziliky Pannonhalma, která se stala mezníkem v maďarské památkové péči. Za rekonstrukci a dostavbu Institutu pro tělesně postižené v Budapešti byl ateliér nominován na Mies van der Rohe Award 2011.

Patrick Koschuch

Nizozemsko

Koschuch Architects

Nizozemský architekt narozený v Rakousku působí ve svém ateliéru Koschuch ­Architects v Amsterdamu. Výchozím bodem pro návrh jakékoliv stavby je pro něj prostorový, společenský a ekonomický kontext. Z jeho děl za pozornost stojí například kulturní centrum Grenswerk ve Venlu, konverze přístavních objektů na kulturní centrum Theater de Kampanje v Den Helderu nebo koncertní hala Musis Sacrum v Arnhemu, za kterou byl nominován na Mies van den Rohe Award 2019.

Pavol Mikolajčák

Slovensko

Pavol Mikolajcak Architects

Rodák ze slovenské Levoče nyní žije v Itálii. Jeho ateliér působí především v Jižním Tyrolsku. Ikonickým dílem je horská chata Oberholz v Dolomitech, jež spojuje tradici a modernost. Za zmínku stojí také pětipatrový městský dům na jednom z nejstarších náměstí v Bolzanu, který má masivní fasádu z ručně opracovaného betonu.

Els Verbakel

Belgie

Derman Verbakel Architecture

Belgická architektka, urbanistka a akademička žije v Izraeli. Vede katedru architektury na jeruzalémské Akademii umění a designu Bezalel. Verbakel se věnuje mnoha výzkumným projektům, aktuálně převážně v Izraeli. Za projekt Riviera Seaside Art Gallery, realizovaný na plážích města Bat Jam, získala v roce 2013 Israeli Design Award v oboru architektury, čímž navázala na ocenění z předchozího roku za obdobný projekt kultivace veřejného prostoru mezi městem a mořem nazvaný On the Way to the Sea.

Kathrin Volk

Německo

Univerzita aplikovaných věd v Ostwestfalen‑Lippe

Je krajinářská architektka, profesorka krajinářské architektury a designu na Univerzitě aplikovaných věd v Ostwestfalen‑Lippe, kde spoluzaložila studijní program územního plánování. Vyučuje také v interdisciplinárním magisterském programu master städtebau nrw, který spojuje mladé talenty z oblasti architektury, krajinářské architektury, regionálního plánování a rozvoje i geografie. Jako akademička je zakládající členkou UrbanLab, aktuálně stojí v čele projektu UT‑BiNAT, zkoumajícího využití přírodních zdrojů k začlenění zdravých koridorů do čtvrtí sociálního bydlení a zajištění zdravého klimatu ve městech.

