Na povolování a připojování obnovitelných zdrojů do sítě se čeká příliš dlouho, má za to Evropská komise. Četné případy z Česka jí dávají za pravdu. Jedná se především o fotovoltaiku. Firmy a lidé, kteří ji už na střeše mají, mnohdy na připojení do sítě čekají i několik měsíců. S ohledem na energetickou krizi a snahu o co nejrychlejší ústup od ruského plynu proto komise navrhuje, aby povolování a připojování těchto zdrojů trvalo kratší dobu, a to nejen u domácích instalací, ale i u velkých zdrojů na halách. Stanovila k tomu konkrétní lhůtu.

