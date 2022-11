Na českých silnicích už dnes jezdí více než 15 tisíc elektromobilů a předpovědi pro nejbližší roky slibují ještě větší nárůst a znásobení tohoto čísla. Skupina ČEZ je na tento vývoj připravena a průběžně pokračuje ve výstavbě husté a kvalitní veřejné dobíjecí infrastruktury a v rozšiřování škály elektromobilních produktů a služeb pro všechny typy zákazníků. Současně ČEZ rozšiřuje síť o ultrarychlé stanice i místa, kde je možné dobíjet více elektroaut najednou. Řidičům se tak zkracuje dobíjení a čekání na něj.

Jako na klasické benzinové pumpě! Déle se nezdrží řidiči elektromobilů čerpající energii u nových ultrarychlých stojanů ČEZ s výkony 225 nebo 300 kW. Ty vyrostly u dálnic D1, D5 a D35, kde nahradily stanice nižších výkonů. Brzy budou k dispozici i na dalších frekventovaných místech.

Nové ultrarychlé stanice umí do 10 minut dodat bezemisní energii pro dalších více než 200 kilometrů jízdy. Při čerpání energie tak elektromobilita postupně srovnává krok s auty na fosilní paliva. „Už teď má Česko jednu z nejrobustnějších a nejrychlejších dobíjecích sítí v Evropě. Na 100 elektromobilů u nás připadá 22 dobíjecích stanic, zatímco průměr v EU je 15. Podíl rychlých a ultrarychlých dobíjecích stanic je u nás 57 procent, oproti evropskému průměru devíti procent. Je to samozřejmě částečně dáno i stále nízkým podílem elektromobilů v Česku, to se ale změní a my se chceme posunout na další úroveň. Ultrarychlé stojany výrazně zkracující dobu strávenou doplňováním energie jsou jedním z řešení. Dalším jsou dobíjecí huby, kde řidiči nemusí tolik čekat, než se dobije předchozí elektromobil,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

„Ze zákaznických dat o dobíjení vidíme, že pro tři čtvrtiny zákazníků je úspora času při dobíjení ve městě nebo na dálkové cestě zásadní přidanou hodnotou i přes vyšší cenu. Postupně tak budeme na některých lokalitách nahrazovat stávající stanice novými stojany s vyšším výkonem,“ doplňuje Tomáš Dzurilla, ředitel útvaru elektromobilita ČEZ.

Poprvé v historii ČEZ loni během jednoho roku zprovoznil více než 100 stojanů. Celkem má dobíjecí síť firmy 465 stanic, v jednu chvíli u ní může doplňovat energii až 930 aut. Vedle velkých měst výrazně posiluje čerpání na dálnicích – elektromobily se díky lepší infrastruktuře staly rovnocennou alternativou i pro dlouhé cesty. Vedle dalšího zahušťování mapy Česka a zaplňování bílých míst budou trendem roku 2022 dobíjecí huby, které umožní čerpat energii najednou šesti a více e‑autům. Takových míst už je momentálně 14. Hustá mapa bodů od Mariánských Lázní po Třinec srovnatelná s pokrytím větších řetězců klasických čerpacích stanic rostla i díky evropskému grantu z programu Connecting Europe Facility (CEF), z prostředků přidělovaných Operačním programem Doprava i z vlastních zdrojů ČEZ.

Loni řidiči v síti načerpali více než 3,5 milionu kilowatthodin bezemisní energie, letos se očekává prolomení hranice 4 mil. kWh. Při využívání sítě se uživatel před dobíjením identifikuje RFID kartou nebo pomocí aplikace FUTUR/E/GO. Ta zefektivňuje dobíjení díky spárování mobilního telefonu s dobíjecí stanicí, vyhledá nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální doby dojezdu nebo ukáže aktuální obsazenost jednotlivých stojanů. Více než 80 procent sítě ČEZ tvoří dnes dobíjecí stojany o výkonu 50 kW, v budoucnu ale poroste podíl ultrarychlých stanic.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.