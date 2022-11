Slavné adventní trhy ve Štrasburku budou letos o něco skromnější, než jak jsou Francouzi zvyklí. Město ozdobí méně světel, aby se tamní radnici podařilo snížit spotřebu elektřiny o 10 až 20 procent. Zatímco dříve mohli trhovci prodávat zboží ve stáncích až do silvestra, tentokrát zavřou už na Štědrý den. Denně budou zavírat ve 20 hodin, dříve mohli nabízet zboží o pátcích do 21 a o sobotách do 22 hodin. Musí se také obejít bez vytápění.

Na úsporu se musí připravit i vánoční strom. „Světla na něm budou zářit od 16 do 23 hodin. Zbytek času budou v úspornějším režimu. I tak to bude velmi hezké a elegantní,“ řekla pro francouzský list Le Figaro starostka Jeanne Barseghianová ze strany Zelených, která stojí v čele města od roku 2020. Od jedné do pěti ráno osvětlení na vánočním stromě zhasne úplně.