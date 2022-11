Účastníci diskusního fóra, které ve středu pořádala ČNB na půdě Masarykovy univerzity, byli svědky pozoruhodného paradoxu. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a po něm i jedna z mluvčích ČNB chválili centrální banku za to, jaké kroky dělala loni na podzim. Tedy za to, že podstatně dříve než světové centrální banky reagovala na přicházející inflaci. Oba také ČNB politovali, že za to schytala mnoho nespravedlivých útoků.

Proč je to paradox? Od respektovaného ekonoma se ocenění zvyšování sazeb, jehož nutnost další vývoj názorně potvrdil, dá čekat, natož od mluvčí dané instituce. Jenže chvíli předtím k účastníkům fóra promluvil i guvernér ČNB Aleš Michl a ten se výslovně přihlásil k článku, kterým před rokem zvyšování sazeb odmítal.