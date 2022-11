Potřebujeme motivovat mladé rodiny, aby měly děti. To znamená, že rodičovský příspěvek je jedna z cest, uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová k nedávnému sporu uvnitř vládní koalice o délku rodičovské dovolené i výši rodičovského příspěvku. Současný ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS totiž vypustil do éteru myšlenku, že by šlo zkrátit rodičovskou dovolenou, což by nahnalo ženy dřív do práce a přineslo státu peníze. Zkrácení příspěvku nezmínil.

Pravda, zkrácení dovolené podmínil dostatečnou výstavbou školek a jeslí, čímž posunul termín buď do alternativní reality, nebo do budoucnosti, které se nikdo ze současných rodičů ani dětí jejich dětí nemá šanci v tomto státě dožít.

Stanjura tím ovšem rozpoutal bouřlivou debatu. Marian Jurečka jako správný lidovec a multitáta navrhl okamžitě zvýšení příspěvku a na zkracování doby rodičovské se zatvářil asi jako vegan na propečený steak. A možná trochu překvapivě se k valorizaci upnuli i Piráti.