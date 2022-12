Milan Vácha z Křepenic u Sedlčan měl odjakživa sen pořídit si vlastní fotovoltaiku. Respektive měl ho už jeho děda. Proto když se naskytla příležitost skutečně si pořídit střešní elektrárnu, neváhal ani na chvíli. Instalaci svěřil společnosti S‑Power Energies, která za něj vyřídila i dotaci. „To byl mimochodem jeden z důvodů, proč jsem si vybral právě tuto firmu. V dobách, kdy to zdaleka nebylo standardem, mi S‑Power Energies garantoval vyplacení dotace v plné výši,“ vzpomíná Milan Vácha.

Psal se rok 2019, pan Vácha chtěl fotovoltaikou především snížit své náklady na elektřinu. Když po čase viděl skutečnou úsporu, ale zároveň se ukázalo, že v zimě výkon elektrárny klesá na minimum, rozhodl se ke dvěma věcem: navýšit počet panelů a optimalizovat vytápění pořízením tepelného čerpadla. Do té doby dům o užitné ploše 170 m2 vytápěl plynem.

„Původně jsem tepelné čerpadlo poptal jinde. Ve stejné době ale začali nabízet čerpadla i v S‑Power Energies, a tak mi udělali protinabídku. Návrh se cenově lišil v podstatě o pár tisíc, ale konfigurace na straně S‑Power byla podstatně výhodnější. Namísto 500 litrů akumulační nádoby mi nabídli 750 litrů. A ještě navíc jejich tepelné čerpadlo umělo efektivně spolupracovat s fotovoltaikou. To se pro pozdější úsporu ukázalo jako klíčové,“ vzpomíná pan Vácha.

Rozšířenou fotovoltaiku o výkonu 9,2 kWp tedy doplnilo tepelné čerpadlo typu vzduch‑voda, k tomu 300litrový zásobník na teplou vodu se 750litrovou akumulační nádobou. Navrch přibyla ještě 11,5 kWh baterie k ukládání přebytků.

Ve výsledku fotovoltaika zásobuje energií nejen spotřebiče v domácnosti, ale i tepelné čerpadlo. To se celoročně stará o ohřev vody a v zimní sezoně o vytápění. „Jedinou nevýhodou je, že máme klasické radiátory. Kdybychom měli podlahové vytápění, mohli bychom čerpadlem v létě i chladit,“ upřesňuje majitel.

Chytré čerpadlo přináší ještě větší úsporu.

Chytré čerpadlo přináší dvojnásobnou úsporu

Pan Vácha je pragmatik, takže si výrobu z vlastních zdrojů i dosažené úspory průběžně analyzuje. V praxi například ověřil, jak je výhodné mít inteligentní čerpadlo, které si rozumí se solární elektrárnou, a navíc analyzuje počasí.

„Tepelné čerpadlo samo upravuje výkon tak, abychom vůbec nepocítili třeba příchod studené fronty. Zároveň to dělá co nejekonomičtějším způsobem. Proto kdykoli to jde, využívá ke svému provozu přebytky z fotovoltaiky. Leckdy tak třeba dvě hodiny počká, než se rozplynou mraky, aby si namísto ze sítě vzalo energii ze slunce. Prostým porovnáním s kolegou, který má klasické tepelné čerpadlo jiné značky, jsme zjistili, že to naše má za stejné období poloviční spotřebu,“ raduje se Vácha.

Majitel domu využívá k úsporám fotovoltaiku, chytré tepelné čerpadlo i čističku vody s retenční nádrží. Náklady na energie mu podle jeho slov klesly o 70 procent. Foto: S-power Energies Majitel domu využívá k úsporám fotovoltaiku, chytré tepelné čerpadlo i čističku vody s retenční nádrží. Náklady na energie mu podle jeho slov klesly o 70 procent. Foto: S-power Energies

Kam s přebytky?

Ačkoli se rodina Váchových snaží pracovat se zdroji maximálně efektivně a pořídili si i velkou baterii k ukládání přebytků, v letní sezoně fotovoltaika vyrobí zhruba 2 MWh nevyužitých přebytků. Co s nimi?

Aby neodtékaly do sítě jen tak, zřídil si pan Vácha původně u Bohemia Energy tarif, který mu umožňoval odkup nevyužité energie za spotovou cenu. Každý měsíc mu tak chodilo vyúčtování, kde přesně viděl, kolik energie ze sítě odebral a kolik naopak prodal. S krachem dodavatele však o tuto možnost přišel.

„Přešel jsem tehdy k jinému dodavateli, který nabízí službu ‚virtuální baterie‘. Princip je trochu jiný než u Bohemia Energy, ale v zásadě si u dodavatele můžu schovat letní přetoky na později. Zmíněné 2 MWh přebytků tak můžu využít třeba v zimní sezoně, kdy fotovoltaika téměř nevyrábí. Tím ve výsledku můžu pokrýt významnou část spotřeby tepelného čerpadla, které ročně potřebuje přibližně 4−5 MWh,“ vysvětluje.

V plánu je další rozšíření

Aktuálně rodina spotřebovává 16 MWh elektřiny ročně. Zhruba ze 40 procent je dům díky vlastním zdrojům soběstačný. Pan Vácha by se ale rád v budoucnu dostal až na 80 procent, proto plánuje další rozšíření fotovoltaiky.

„Dřív legislativa povolovala domácnostem instalaci maximálně 10 kWp, proto jsem si nemohl pořídit větší systém. Teď se ale limit posunul na 50 kWp a rád bych té možnosti využil. Střechu už mám sice plnou, ale před časem jsem u domu dokoupil svažitý pozemek, kde zvažuji pozemní instalaci s kaskádovým zapojením dalších střídačů,“ přibližuje své úvahy a je znát, že je vystudovaný elektrikář.

Instalace dalších 16−20 panelů by posunula domácnost na zcela novou úroveň soběstačnosti. „Počítám s tím, že bych si v létě nastřádal opravdu velké množství přebytků, kterými bych v zimní sezoně mohl pohodlně pokrývat vytápění, a dokonce bych celoročně mohl nabíjet i elektroauto,“ odhaluje další možné směřování s tím, že elektromobil zatím nevlastní, ale do budoucna s nákupem počítá. „Je to další příležitost, jak dokonale využít vlastní zdroj,“ dodává.

O 70 procent nižší účty za energie

Na efektivitě využívání zelené energie si pan Vácha zakládá a nutno podotknout, že se v tom stal mistrem. To, co původně začalo jako splnění dlouholetého snu, se totiž v průběhu let přetavilo v neskrývanou vášeň, která už překračuje hranice jeho domu.

Energie Stáhněte si přílohu v PDF

„Nedávno jsme se ženou začali farmařit, čímž jsme navázali na odkaz našich předků, sedláků. Přivedlo nás to k zavlažování a opět nám s tím pomáhá fotovoltaika. V létě, kdy je závlaha nejdůležitější, máme nejvíc energie, takže prakticky vše pokrýváme z přebytků. Zároveň řešíme formou ‚přebytků‘ i samotnou vodu,“ zmiňuje jen tak na okraj.

Ke všem úsporným technologiím si totiž Váchovi pořídili také retenční nádrž, a k tomu ještě vlastní čističku. Voda z domácnosti se tak pročistí, odteče do nádrže, kde se zachytává i voda z okapů, a odtud ji čerpadla rozvádějí po pozemku.

„Je to dokonale efektivní a díky fotovoltaice máme jak čištění, tak provoz čerpadel, která rozvádějí vodu po pozemku, prakticky zadarmo. A k tomu nám samozřejmě podstatně klesly náklady na celý provoz domácnosti. Zatímco dřív jsem platil za energie kolem 100 000 Kč ročně, od doby, co mám fotovoltaiku a čerpadlo, platím za celý rok i po veškerých zdraženích kolem 30 000 Kč. Návratnost se mi vzhledem k inflaci zkrátila tak na pět let a náklady mi reálně klesly o 70 procent,“ uzavírá majitel se spokojeným úsměvem.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Energie.