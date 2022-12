Bateriová úložiště uleví firmám od drahých energií

Drahé energie dopadají na všechny bez rozdílu a také firmy hledají cesty, jak si v tomto ohledu trochu odlehčit. Zejména pokud doposud spoléhaly jen na plyn. Alternativy se ale nabízí. Aktuálně je nejjednodušší cestou vsadit na solární panely v kombinaci s bateriovými úložišti.

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Ve všech těchto odvětvích může nahradit zemní plyn. Současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Elektrická energie je navíc jediný univerzální energetický zdroj, který může být nejen bezemisní, ale i ze značné části plně obnovitelný.

Baterie i pro spotový trh

Orientace na chytré velkokapacitní baterie se vyplácí i při nákupu elektrické energie na spotovém trhu. Spotový trh s elektřinou je organizován Operátorem trhu s energiemi (OTE). Na tomto trhu se cena vytváří na základě aktuální nabídky a poptávky a v průběhu dne značně kolísá. Výkyv ceny se projeví téměř okamžitě i u zákazníka. Zároveň se obchodují pouze fyzické dodávky, takže spotový trh s elektřinou již ze své podstaty brání vstupu spekulativním obchodníkům. Chytré velkokapacitní baterie přitom umí rozdíly cen v průběhu dne využívat a umožňují elektrickou energii výhodně nakoupit, kvalifikovaně spotřebovat a výhodně prodat. Výsledkem jsou ceny elektrické energie, které jsou výrazně nižší než běžné fixace, nabízené jednotlivými obchodníky.

Na aktivní obchodování na spotovém trhu se připravuje i společnost Fenix Group. Podle slov majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Cyrila Svozila firma letos investuje kolem osmdesáti milionů korun do nového energetického centra ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Tam už několik let k plné spokojenosti slouží fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště. Letos v areálu firma staví další velkou fotovoltaickou elektrárnu a rozšiřuje i kapacitu stávajícího bateriového úložiště. Aktivní využití spotového trhu, které díky fotovoltaice, velkokapacitním bateriím a vlastnímu Battery Management Systemu firmy AERS, jež je součástí Fenix Group, holdingu umožní výrazně snížit náklady na elektrickou energii.

Velkokapacitní špičkovací stanice pro průmysl

AERS umí dodat průmyslovým závodům originální a v praxi ověřené české velkokapacitní špičkovací stanice SAS. Společnost AERS vyvinula a dodává, kromě bateriových stanic HES s kapacitou až 41 kWh, určených pro domácnosti a menší provozovny, i originální české velkokapacitní špičkovací stanice vyrobené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice typu Battery Energy Storage Systems s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů.

Špičkovací akumulační stanice (SAS) firmy AERS byla v první etapě součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 210 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk s.r.o. realizovala v roli generálního dodavatele společnost MATRU spol. s r.o. z Plzně. Instalovaný výkon SAS byl po první etapě 200 kW, instalovaná kapacita pak 204 kWh. Ve druhé etapě se kapacita navýšila na současných 408 kWh, výkon fotovoltaické elektrárny přitom zůstal stejný (200 kWp). Cyril Svozil junior, ředitel společnosti AERS s.r.o, k tomu říká: „Ve třetí etapě se navyšovala kapacita o dalších 582 kWh. Současně si majitel Strojíren Rumburk pan Brada rozšířil i stávající fotovoltaickou elektrárnu. Dodávka byla realizována v létě roku 2022 a předána zákazníkovi na konci července k testovacímu provozu. Předmětem naší dodávky bylo in‑house provedení SAS s kapacitou 582 kWh, které je pomocí řízeného odpojovače napojeno na stávající úložiště SAS (postavené během prvních dvou etap). Záměrem bylo zejména zvětšit stávající fotovoltaickou elektrárnu a kapacitu existujícího úložiště za účelem ještě větší energetické nezávislosti Strojíren Rumburk a s tím spojeného špičkování (peak shaving) spotřeby areálu. Zákazník se současně připravuje na spotové obchodování s elektřinou a výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily.“

Menší úložiště jako záložní zdroj

Součástí nabídky je i menší kontejnerové úložiště DES s kapacitou až 328 kWh a výkonem až 300 kW. Je osazeno střídačem s výkonem 110 kW a second life články LG Chem s kapacitou 328 kWh (2 x 164 kWh). Úložiště DES je určeno jako záložní zdroj energie (nejen) pro dobíjení elektromobilů.

Zbrusu nové kontejnerové řešení

Ve snaze co nejvíce zpřístupnit výhody velkokapacitních bateriových úložišť přišla společnost AERS letos s novým kontejnerovým řešením SAS s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh a výkonem 360 kW. Špičkovací stanici lze umístit jak in‑house, tedy do technických místností firmy, tak ve verzi kontejneru do exteriéru. Kromě stavebních úprav na místě (zpevnění prostranství) je pak nutná pouze úprava trafostanice, kam se musí umístit synchronizace špičkovací stanice. Ta je zabudována do dvacetistopého klimatizovaného lodního kontejneru s hasicím zařízením na bázi vodního aerosolu. Jedno z prvních kontejnerových úložišť s kapacitou 580 kWh a výkonem 360 kW funguje od podzimu 2022 u firmy NAPOS a.s., která má své provozovny v Předměřicích nad Labem a v Hradci Králové a poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Stejně velké kontejnerové úložiště SAS dodala letos firma AERS i společnosti H.Z.C.J. a.s. z Jenče u Prahy.

Srdce uvnitř kontejneru

„Srdcem celého kontejneru je střídač, který pro nás vyrábí společnost Škoda Electric a který má výkon 360 kW. Střídač umožňuje plynulý přechod do ostrovního režimu. Kapacita kontejneru je škálovatelná, do standardního dvacetistopého kontejneru umisťujeme baterie s kapacitou 400 až 600 kWh, ale umíme vyrábět i větší celky. Tento typ kontejnerového průmyslového řešení může být použit univerzálně ve výrobním závodě nebo případně na čerpacích a dobíjecích stanicích, dealer shopech jako záložní zdroj energie, například pro dobíjení elektromobilů. Naše špičkovací akumulační stanice je unikátní jak technologií, tak i battery management systémem a technologií akumulačních článků,“ říká Cyril Svozil junior, ředitel společnosti AERS s.r.o.

