Pomalu, ale jistě se blíží úplná majetková odluka mezi církvemi a státem. Od roku 2030 už budou muset náboženské společnosti v Česku platit duchovní ze svých vlastních prostředků. Největší z nich, římskokatolická církev, se nyní pomalu učí, jak se svým majetkem zacházet tak, aby za necelých osm let vůbec dokázala vyžít. Advokát Ronald Němec, který vyučuje na Pražské mezinárodní manažerské škole a zároveň dlouhodobě zastupuje Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, kardinála a bývalého pražského arcibiskupa Dominika Duku i jiné církevní subjekty, v rozhovoru s HN říká, že ne vždy je církev v této snaze úspěšná.

Podle Němce se církev teprve učí, jak nakládat se svým majetkem, protože ji na to nikdo nepřipravil. „Nezvládá to, protože tu byl komunismus, který tu prostě napáchal zlo a přetrhal umění s majetkem hospodařit,“ tvrdí. Vidět je to na kauze kolem Jindřišské věže, kterou chce Pražské arcibiskupství prodat za 75 milionů korun. Kostelník a člen ekonomické rady farnosti u sv. Jindřicha nedávno pro HN popisoval, že by prodej proběhnout neměl. „Naše farnost byla donucena věž bezplatně předat do rukou arcibiskupství. Ideální by bylo, kdyby nám – jako původnímu vlastníkovi – objekt vrátilo,“ uvedl.

Doplňuje, že církev také nemůže řádně oceňovat služby profesionálů, kteří by jí s hospodařením pomohli. „Kněz má za měsíc asi 22 tisíc hrubého. A teď si představte, že přijde špičkový manažer, který si řekne o půl milionu měsíčně, protože má spravovat majetek v řádu miliard. Co na to řeknou ostatní? A komu se vezme?“ dodává.

HN: Církev dostala od státu v rámci majetkového vyrovnání velké množství nemovitostí, lesů a dalšího majetku. Jak zvládá jejich správu?