Všichni velcí developeři už loni zmrazili všechny plány do budoucna a dokončují jen to, co už mají rozestavěné. Tato neověřená informace, které se mi jen tak mimochodem dostalo koncem loňského roku, zněla tehdy skoro neuvěřitelně. Rok 2021 byl spolu s rokem 2019 naprosto nejúspěšnějším, pokud jde o zahájení výstavby nových bytů. A nešlo jen o odblokování covidového zpomalení. Šlo o dlouho odkládané projekty například na pražském Smíchovském nádraží, Rohanském ostrově či o revitalizaci v Hloubětíně a v okolí ulice Poděbradské v Praze.

Poprvé za dvacet let to zkrátka vypadalo, že nabídka bude dostatečně velká, aby dokázala uspokojit poptávku, byť za vysokou cenu.