Práce v oboru informačních technologií má pro ženy spoustu výhod. Mohou ji skoro stoprocentně vykonávat z domova, je časově flexibilní, kreativní a dobře placená. Po ženách je navíc v tomto odvětví poptávka a ve většině firem mají dveře otevřené. Tak proč se dámy stále na IT pozice nehrnou?

Podle loňských dat Eurostatu má Česko ze všech evropských států nejmenší poměr žen pracujících v IT. Se svým desetiprocentním zastoupením žen na IT pozicích naše země zaostává za evropským průměrem o sedm procentních bodů. Přestože se řada iniciativ v posledních letech usilovně snaží ženy k tomuto oboru nasměrovat, změna na pracovním trhu je zatím málo patrná. „Stále se bohužel setkáváme s přesvědčením, že IT je mužskou doménou. A takové stereotypy dokážou v ženách utvrzovat názor, že se pro obor nehodí,“ odůvodňuje nízké zastoupení žen ve světě „jedniček a nul“ Šárka Květoňová, která se věnuje výuce i výzkumu na FIT VUT v Brně a zároveň organizuje Letní školu (F)IT, jejímž cílem je budovat pozitivní vztah středoškolaček k IT oboru.

Dalším důvodem může být všeobecné špatné povědomí o tom, co práce v IT obnáší. Lidé si často představují programování složitých kódů, ale obor ve skutečnosti nabízí širokou škálu různorodých činností od technických pozic až po ty, které s informačními technologiemi zdánlivě nesouvisí. „Jsou to například různé manažerské pozice, kde uplatníte organizační, komunikační a analytické schopnosti. Nebo pozice, u kterých je přínosem neotřelý pohled na věc v čistě informatických oblastech,“ doplňuje Květoňová.

Podle zástupců vysokých škol zájem žen o studium IT oborů postupně stoupá, na pracovním trhu se to však zatím projevuje jen pomalu. „Může to být dáno i poměrně dlouhou kariérní pauzou spojenou s rodičovskou dovolenou,“ domnívá se Barbora Bühnová, proděkanka pro průmyslové partnery Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Vysokoškolský diplom není podmínkou

Cesta k práci v oboru informatiky ale nemusí nutně vést přes vysokou školu. Mnohé ženy, které dnes začínají pracovat v tomto odvětví, mají za sebou jen několikaměsíční školení nebo samostudium. „Vysokoškolské vzdělání samo o sobě není podmínkou ani vstupenkou pro získání zaměstnání v naší firmě. Rozhodující jsou vždy znalosti, zkušenosti a celkové osobní nastavení uchazeče. Nakolik má zájem rozvíjet se v oboru a jak lidsky zapadne do konkrétního týmu,“ potvrzuje personální ředitelka divize Enterprise & Public společnosti Seyfor. Dobré zkušenosti s kolegyněmi bez předchozího vysokoškolského vzdělání v IT potvrzují i další firmy. „Tyto ženy si často uvědomují, že mají velký prostor pro učení a profesní růst, takže jsou motivovanější k sebevzdělávání a k práci jako takové,“ říká Šárka Svobodová, head of people & culture společnosti Ackee.

Takovou zkušeností si prošla i Zuzana Hajná, která před dvěma lety nastoupila na pozici testerky ve společnosti SiteOne, aniž by předtím měla v oblasti IT nějaké zkušenosti. „Dostala jsem se k tomu vlastně náhodou, kamarádka mi přeposlala inzerát na tu pozici v době, kdy jsem přemýšlela, kam chci dál směrovat svůj profesní život,“ popisuje své začátky v digitálním světě pětatřicetiletá „ajťačka,“ která předtím pracovala jako personální manažerka. Zpočátku se obávala, že práci nebude rozumět, komunita vývojářů ji ale příjemně překvapila svou ochotou naučit ji vše potřebné a podporovat ji v jejím růstu. „Je pravda, že na to jsem z ženských kolektivů zvyklá nebyla,“ přiznává Hajná.

Žena, která se rozhodne pro práci v IT, musí samozřejmě počítat s tím, že bude součástí spíše mužského kolektivu. „Pro mě je to velký benefit. A zároveň si myslím, že ženy do IT přinášejí jiný úhel pohledu na vývoj jako takový, což může pozitivně ovlivnit výsledek celého projektu,“ dodává Hajná. Přínos genderové diverzity si uvědomují i firmy, které se snaží novým zaměstnankyním nástup co nejvíce usnadnit, například pomocí buddy programu, kde ženy v technických týmech provádí adaptační dobou ve firmě jiná žena.

Prolomit bariéry, které ženám ke vstupu do IT odvětví brání, bude zřejmě ještě výzvou budoucích let. Ze strany IT firem i samotných zaměstnankyň ale přibývá motivujících příkladů dobré praxe.

