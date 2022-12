Zrušení státní podpory stavebního spoření se zdá být jediným přijatelným návrhem ekonomických poradců NERV, který jsou politici ochotni akceptovat. Zvýšení daně z příjmů fyzických osob aspoň na úroveň před zrušením superhrubé mzdy naráží na slib ODS daně nezvyšovat. Klidně za cenu totálního rozvratu veřejných financí. Zvýšení spotřebních daní, nejlépe ze „špatných věcí“, jako jsou alkohol, cigarety ale třeba také cukr, bezpochyby narazí na to, co vlastně špatné je, nebo na to, že je také přece potřeba podpořit moravské vinaře. (A další zajímavé voličské skupiny.)

