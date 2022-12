Německý koncern Volkswagen už podruhé odložil finální rozhodnutí, kde postaví svou středoevropskou továrnu na baterie. Domácí automobilový průmysl, tedy páteř ekonomiky, proto zůstává i nadále v nejistotě, jestli si skupina v konkurenci Polska a Maďarska vybere pro výstavbu gigafactory právě Česko.

Svůj verdikt měl VW původně oznámit v pátek 16. prosince. Za hlavní důvody odsunu koncern označil současnou energetickou a ekonomickou krizi, kvůli které prý není potřeba z jeho strany jednat okamžitě. Německý koncern tvrdí, že baterie do svých elektromobilů má zajištěné až do roku 2028. Středoevropská továrna by přitom první baterky měla začít chrlit už v roce 2027.