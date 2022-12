Hudbu má stále nejraději arabskou. V Česku ale miluje letní večery u ohně a zpívaní lidovek či folkových písní. Ze syrských jídel si nejvíce pochutná na vinných listech plněných masem a rýží, na kachnu s knedlíkem a zelím či svíčkovou se ale netěší o nic méně. Když je ve škole a s kamarády, přemýšlí v češtině, doma s rodiči v arabštině.

„Stala se ze mě napůl Češka, napůl Syřanka. Vždyť už tady žiju skoro deset let, mám české kamarády i kluka,“ říká devatenáctiletá Natalia Haddad, která do Česka dorazila s rodiči a sestrou v roce 2013 z občanskou válkou deptané Sýrie. Právě Syřané tvoří většinu migrantů z Blízkého východu, kteří se dodnes pokoušejí přes střední Evropu dosáhnout západní Evropy. Na konci září kvůli nim vláda nařídila opětovné hlídání česko-slovenské hranice, které má pokračovat do 26. prosince.