Není nic zajímavějšího než se bavit s lidmi, kteří jsou chytřejší než vy sám. Nedávno jsem obědval se skupinkou cizích diplomatů působících v Praze a s několika analytiky. Padla otázka, co je největším úspěchem českého předsednictví Evropské unie. „Změna rétoriky a vystupování premiéra Petra Fialy,“ zazněla jedna z odpovědí. Zní to zvláštně. Ale je to pravda.

Hodně se mluví o skvělých výkonech českých úředníků a diplomatů. Ano, vedli si opravdu výborně. Ale, ruku na srdce, to se čekalo. Kdo české působení v EU sleduje, dobře ví, že Česko má vynikající úředníky a diplomaty. Jen jich je málo a neumí si jich moc vážit.