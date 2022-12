Když zkraje letošního roku tehdejší druhý muž koaličního hnutí STAN Jan Farský oznámil, že na více než půl roku odjede na stipendijní pobyt do USA, patřili poslanci opozičního ANO k jeho kritikům. „Cítím závazek ke svým voličům, neumím si představit, že bych na půl roku odešla a přestala pracovat,“ říkala tehdy šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Právě její klub je na tom ale s účastí na hlasování po roce a čtvrt tohoto volebního období nejhůř.

Nejnižší účast na hlasování má nejen co do celkového průměru, ale také mezi jednotlivci. Schillerová kolegy hájí s tím, že účast na hlasováních je jen zlomek práce poslance. Což je pravda. Důležitým kritériem pro posuzování aktivity poslanců je i to, zda jsou zpravodaji nebo předkladateli návrhů. V obou těchto směrech jsou z ANO velmi pracovití Radek Vondráček nebo Martin Kolovratník, z koalice pak třeba lidovec Róbert Teleky.

Přesto vysoké absence opozičních poslanců jsou změnou oproti minulým volebním obdobím, kdy tradičně nejvíc meškali zástupci vládních stran.