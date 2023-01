Dominik Hašek si už na detaily své investice nepamatuje. „Bylo to před více než pěti lety. Dostal jsem se k tomu přes lidi z hokejového prostředí, kde se to tehdy dost probíralo,“ říká bývalý hokejový brankář. Policisté zjistili, že z Haškových účtů odešlo do WSM celkem 60,5 milionu korun. Několik milionů mu sice jako výplata z investičního systému přišlo zpět, ale o 52,6 milionu přišel. „Není to něco, co by mě… Jak to říct? Prostě na tom nejsem závislý,“ prohlásil pro HN Hašek.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se