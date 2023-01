Akciové trhy v loňském roce investorům moc radosti neudělaly. Pražská burza oslabila téměř o 16 procent a vykázala nejslabší výkonnost od roku 2011. Při zohlednění čistých dividend byl pokles domácího trhu lehce přes 10 procent. Ve světle globálního vývoje, kdy širší americký index S&P 500 i celosvětový MCSI World oslabily na úrovni 20 procent, nevyznívá výkonnost pražské burzy nakonec tak fatálně. To vše navíc za předpokladu, kdy většina negativních faktorů pro vývoj trhů měla původ v Evropě, či dokonce přímo v Česku.

Co za této situace dál? Bude následovat na pražském parketu doba temna, jak někteří investoři očekávají? Neskrývám vlastní obavy a předpokládám, že tento rok nebude pro domácí ani globální trh jednoduchý, ale rozhodně nejsem zastánce nejčernějších scénářů. Jsem přesvědčen, že pražská burza by měla i za daných podmínek mít místo v portfoliích domácích investorů.

Bankovní domy se s daní z mimořádných zisků vypořádají poměrně lehce a nebude nakonec dramatickým způsobem ovlivňovat jejich ziskovost. Dopady státních zásahů pro ČEZ budou podstatně dramatičtější, ale nadále předpokládám, že na konci plánované transformace nebude jen jeden spokojený akcionář (stát), ale že se k adekvátní hodnotě dostanou i ostatní minoritní akcionáři a společnost v nějaké formě na trhu dál zůstane.

Pražská burza může být pro investory v rozbouřených vodách prvního pololetí rovněž jakousi dividendovou kotvou. Je velmi pravděpodobné, že ČEZ bude vyplácet z loňského zisku dividendu přes 100 korun, což by byl dividendový výnos vysoce přes 10 procent. Podle indikací managementu Komerční banky by po mimořádné dividendě ze závěru loňského roku mohla být řádná dividenda u hranice 60 korun, což by byl výnos nad osm procent. Obdobně nadstandardní výnos lze očekávat u Erste Group.

Na domácím trhu bych nezapomínal ani na trh Start, který má sice menší likviditu, ale ukrývá několik velmi zajímavých emisí. Hospodaření Gevorkyanu v krizových dobách akceleruje a Karo Leather je před spuštěním nové továrny, která výrazně zefektivní jejich činnost.