Když Lucie (jméno bylo změněno – pozn. red.) nastoupila do prvního ročníku na gymnáziu, s novými spolužáky se viděla jen měsíc. Pak se školy kvůli covidové pandemii uzavřely. Ze základní školy si nesla zkušenosti se šikanou, do toho se přidala ztráta zaměstnání u jednoho z rodičů a přehnaná očekávání, co se týče prospěchu. Začala se řezat a rozvinula se u ní mentální anorexie. Dětí s podobnými problémy, jaké má ona, přibývá a školy se učí, jak s nimi pracovat. Narážejí ale na nedostatek psychologů a psychiatrů.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se