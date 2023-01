Měl to být trhák, který zaplní kapsy investorů a zároveň pomůže zachránit planetu před ekologickou devastací. Do firmy Beyond Meat, vyrábějící náhražky masa, nasypali své peníze například miliardář a filantrop Bill Gates nebo herec Leonardo DiCaprio...

24. 1. 2023 ▪ 4 min. čtení