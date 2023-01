Odejít dřív do důchodu už nemá být tak výhodné jako loni. To lidé využívali nezvyklé situace, kdy dvě mimořádná navýšení penzí způsobila, že bylo výhodnější požádat o důchod předčasně než čekat na dosažení penzijního věku. A to i když je za to penalizace v podobě nižší výměry dávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto teď zvažuje, že ještě letos zpřísní pravidla pro tyto předčasné odchody do penze.

Půjde na to celkem třemi způsoby. Vyplývá to z informací HN od zdrojů blízkých ministerstvu. Stát by tak mohl ušetřit pět až sedm miliard korun ročně, ovšem úspora by nabíhala postupně. V plné výši by se projevila řádově za 20 až 25 let.