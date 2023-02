Ministra dopravy Martina Kupku (ODS) čeká v příštích měsících důležité vyjednávání v Bruselu ohledně budoucnosti českého automobilového průmyslu. Na domácí automobilky a na ně navázané firmy se řítí hrozba jménem Euro 7. Nová emisní norma od evropských komisařů by mohla zastavit výrobu malých aut se spalovacími motory dříve, než přijde jejich ohlášený konec v roce 2035. Odnesla by to například Fabia od Škody. „Je to velké riziko, naše vláda představenou podobu normy zásadně odmítá,“ říká v rozhovoru pro HN Kupka.

Zmíněný rok ale nemusí být pro konvenční motory konečnou. Český autoland může spasit vývoj a investice do syntetických paliv, což ministerstvo pozorně sleduje. Martin Kupka také naznačil, kdy se bude jezdit po dálnici D3 do Rakouska nebo kdy se otevřou další části Pražského okruhu.