V roce 2021 byly České dráhy ve ztrátě 1,6 miliardy korun. Oficiální čísla za ten loňský ještě sice nejsou, ale prý budou signifikantně lepší, říká v rozhovoru pro HN šéf státem ovládaného podniku Michal Krapinec. Pomoci by k tomu měla i nákladní doprava. Dceřiná firma ČD Cargo totiž loni převezla rekordní objem zboží, hlavně klíčové uhlí a obilí z Ukrajiny. Růst ale nejde donekonečna, na železnice se dnes podle Krapince už více zboží nevejde.

„V současném stavu určitě nějaký dvouciferný růst není možný. Vysokorychlostní tratě by to umožnit mohly, ale v krátkodobém horizontu nikdo třeba 20 procent zboží ze silnice na železnici nedostane. Není kapacita, nejsou ani vozy,“ uvádí Krapinec. ČD Cargo navíc nese vysoké náklady na energie, které nedokáže svým zákazníkům promítnout do už nasmlouvaných objednávek, na rozdíl od osobní přepravy. Část firem se proto od železnice odvrací a posílá své zboží do kamionů na zaplněné dálnice, protože je to levnější.

Co vás aktuálně v Českých drahách nejvíce trápí?

Nedostatek vozů a s tím související problémy s jejich řazením. Problémy začínají prodlením na straně výrobců s dodáním nových nebo modernizovaných vozidel, a to v řádu měsíců. Pokračují vysokým množstvím garančních závad, a to i u výroby nových vozů a souprav, a končí tím, že se nám nevrací z externích opraven v zasmluvněných termínech. Například s jedním slovenským podnikem máme smlouvu na periodické opravy expresních vozů na trase Praha–Berlín, podle které by se měly vracet z oprav za 40 dní. Reálně se ale vrací až po 120 dnech; to je trojnásobná doba a ty vozy přirozeně chybí. Problémy jsou napříč celým dodavatelským řetězcem i celou Evropou.