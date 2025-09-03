Železniční nákladní doprava v Evropě je na tom bídně. Symbolickým potvrzením je předčasná rezignace generálního ředitele Deutsche Bahn (DB) Richarda Lutze. I když jeho odchod souvisí s problémy celé skupiny DB, dlouhodobě ztrátový provoz nákladní divize DB Cargo (350 mil. eur jen za loňský rok) má na nich významný podíl. Podnik už šestnáct let v řadě generuje ztrátu, jen za první pololetí 2025 poklesly jeho tržby o devět procent a objem přeprav se propadl o deset procent.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlavní příčiny krize nákladní železniční dopravy v Evropě.
- Jaké budou důsledky propouštění a omezení provozů na přesun nákladu na silnice.
- Jak evropská regulační pravidla omezují možnost cílené státní pomoci národním dopravcům.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.