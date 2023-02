Do prezidentské funkce bude sice uveden až v březnu, už nyní ale Petr Pavel jedná s vysoce postavenými politiky a úředníky. Svou aktivitu, za niž už sklidil kritiku Číny, zdůvodňuje tím, že mnoho lidí očekává, že dnem volebního vítězství začíná změna, a pokud ji neuvidí, budou zklamaní. V rozhovoru pro HN mluví o zahraniční i domácí politice, ale také o nechuti být na poštovních známkách a touze udržet si svůj koníček – jízdu na motorce.

Před volbami jsme náš rozhovor začínali otázkou: Jaká je situace na bojišti? Takže: Jaká je situace po vítězství?

Ryze pracovní. Současné období vnímám tak, že mojí prací je připravit se na to, abych hned první den po inauguraci 9. března mohl začít naplno pracovat. Samotné vítězství ve volbách pro mě od počátku bylo více o přemýšlení, jak nepromarnit důvěru a očekávání tolika voličů, než o radování a slavení. Průběžně přemýšlím, jak jim dát jasně najevo, že všechno, co zaznělo v kampani, bylo myšleno vážně a bude to náplň mé práce i po volbách.