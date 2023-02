Stát chce poprvé udělat celkovou inventuru nemovitostí státních institucí. Cílem je odhalit nepotřebné nemovitosti, které by mohly přednostně získat obce a kraje. Stát by tím ušetřil zbytné náklady, které aktuálně ani nedokáže vyčíslit. Samosprávám by jejich získání umožnilo například rychleji stavět cyklostezky či dostupné bydlení. Na úterní tiskové konferenci to uvedli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a Kateřina Arajmu, generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

V současnosti má stát v 507 složkách zhruba 1,5 milionu nemovitostí. Neexistuje přehled, které z nich jsou pro státní subjekty potřebné. „Nejsem schopen odhadnout, kolik takových je, ale určitě to nebude zanedbatelné procento. Každá složka státu si bude muset obhájit, jestli skutečně ke své funkci takový majetek potřebuje,“ uvedl Stanjura.

Vláda koncem ledna schválila usnesení, díky kterému může zpracovat inventuru. Cílem je zefektivnit nakládání s nepotřebným majetkem a snížit výdaje státního rozpočtu na jeho správu. Nově jsou také všechny státní nemovitosti k dohledání na webu ÚZSVM. „Záměrem je aplikaci zpřístupnit i obcím a krajům tak, aby zde mohly nabízet i svůj nepotřebný majetek. Díky tomu by se nabídka veškerého nepotřebného veřejného majetku koncentrovala na jednom místě,“ uvedla Arajmu.

Stát se snaží získat přehled o svém majetku od roku 2015. Tehdy podle Arajmu existovalo 1906 složek, přičemž po zjištění bylo 1381 zaniklých. Patřily mezi ně třeba neexistující ministerstvo národní obrany či Elektrotechnické závody Julia Fučíka. Jejich majetek se tak převedl na stávající organizace. „Díky zjištěním jsme snížili o 94 procent bezprizorní státní majetek,“ řekla Arajmu.