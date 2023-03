Výsledky jeho rozhodnutí mají lidé na celém světě každý den před sebou. Nynější viceprezident Microsoftu Aleš Holeček se v americkém technologickém gigantu podílel na tvorbě operačního systému Windows Vista, vedl vývojáře Windows 7 i Windows 8 a již několik let řídí vývoj Microsoft Officu. Všechno by přitom mohlo být jinak. Původně totiž pracoval ve společnosti MetaCreations na grafickém softwaru, který konkuroval spíše Adobe než firmě Billa Gatese.

Do Microsoftu, sídlícího v Redmondu nedaleko Seattlu, se Aleš Holeček dostal díky tomu, že jeho americká manželka chtěla být blíže rodině. „Měl jsem vlastní firmu v New Yorku a nechtělo se mi stěhovat na západní pobřeží, odolával jsem rok a půl,“ vzpomíná v rozhovoru muž, jenž vyrůstal v Jeseníku. Po několika úspěšných projektech pracoval i na méně povedených Windows 8 a prohlížeči Edge.

V rozhovoru prozrazuje, proč v Microsoftu může přijít povýšení i přes komerční neúspěch, i to, že o jeho přesunutí do týmu Office rozhodl přímo generální ředitel technologické společnosti Satya Nadella.

Jak se čerstvý absolvent univerzity z Česka dostane do služeb největší softwarové firmy na světě a dostane se v ní až na pozici korporátního viceprezidenta?

Je to taková kombinace štěstí a spousty práce. Byl jsem doktorandským studentem na katedře počítačů na ČVUT se zaměřením na počítačovou grafiku. A nakonec jsem ani ten doktorát nedodělal, prošvihl jsem to o tři měsíce. Dokonce jsem napsal disertační práci a akorát se čekalo na obhajobu. Když jsem ale dostal nabídku na práci v Americe, tak jsem to nechtěl odkládat. Sbalil jsem si kufry, tedy v té době spíše batoh, a odletěl jsem i bez obhajoby.